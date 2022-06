Første måling efter årsmøde giver Moderaterne syv mandater

Lars Løkke Rasmussen håber at kunne agere kongemager efter næste valg, som skal holdes om senest et år.

På grundlovsdag stiftede Lars Løkke Rasmussen officielt sit nye parti Moderaterne.

Her godt en uge senere viser en måling fra analyseinstituttet Voxmeter, at den tidligere statsminister for Venstre og hans nye parti står til at komme i Folketinget med syv mandater.

Målingen er lavet i ugen efter det stiftende årsmøde i Vejle. Her svarer 3,7 procent af vælgerne, at de ville stemme på Moderaterne, hvis der var valg i morgen.

Der er en statistisk usikkerhed på målingen på 1,2 procent.

Lars Løkke Rasmussens mål er ikke bare at komme i Folketinget. Hans ønske er, at hans mandater kan blive afgørende for, om det er rød eller blå blok, der kan tælle til 90 mandater.

- Vi går efter at komme i Folketinget og komme i Folketinget med et pænt antal mandater. Men først og fremmest går vi efter, at det er et antal mandater, der falder på en måde, hvor der ikke er en blå eller rød blok, der har flertal uden os, sagde Lars Løkke Rasmussen til Ritzau i forrige uge.

I den nyeste Voxmeter-måling er der tæt løb mellem blokkene.

Rød blok bestående af Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten, Frie Grønne Veganerpartiet og Alternativet står til 87 mandater i målingen.

Blå blok bestående af Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne står til at få 81 mandater.

Dermed er det ikke udelukket, at Lars Løkke Rasmussen med sine mandater kan komme til at spille en rolle efter valget.

Det er dog typisk sådan, at tre af de fire nordatlantiske mandater går til rød blok.

Lars Løkkes nye parti har været halvandet år undervejs. I januar 2021 lancerede han et politisk netværk kaldet "Det Politiske Mødested".

På grundlovsdag sidste år blev det så annonceret, at der ville komme et nyt parti ved navn Moderaterne.

På sidste weekends årsmøde præsenterede Lars Løkke Rasmussen partiets første 41 folketingskandidater.

Ud over Lars Løkke er det kun Jakob Engel-Schmidt af de opstillede, der tidligere har siddet i Folketinget, da han i 2013 kom ind som suppleant for Venstre.

Lars Løkke Rasmussen har dog tidligere slået fast, at kandidatlisten vil blive længere frem mod næste folketingsvalg, der skal afholdes inden for et år.

/ritzau/