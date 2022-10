Første optælling nogensinde: 1 ud af 100 grønlændere er hjemløs

491 personer i Grønland er hjemløse. Det svarer til knap én procent af landets befolkning, som per 1. juli bestod af 56.661 personer.

Det viser den første optælling af slagsen nogensinde ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq. AG. Optællingen er lavet i samarbejde med Grønlands fem kommuner og det grønlandske universitet, Ilisimatusarfik.

De hjemløse er inddelt i to kategorier: Synligt hjemløse og usynligt hjemløse.

De synlige er, som betegnelsen antyder, dem, som kan observeres i gadebilledet. Det kan også være dem, som tjekker ind på et herberg eller andre former for overnatningstilbud om aftenen.

De usynlige er dem, som ikke har et hjem, men som ikke nødvendigvis overnatter på gaden eller herberg. Det kan være, at de sover hos andre midlertidigt - eller at de ikke selv kan vælge, hvor de vil bo.

I blandt de usynligt hjemløse beskriver avisen også et fænomen, som den kalder "sofaprostitution".

Jess Svane, som er Naalakkersuisoq for sociale anliggender, beskriver det som folk, der er nødt til at "give deres krop til andre for at kunne have et sted at sove".

- Derfor er det rigtig vigtigt, at vi også arbejder for, at hjemløse kommer væk fra gaderne, siger han.

/ritzau/