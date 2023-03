Første patienter er flyttet ind på forsinket supersygehus i Køge

De første patienter er søndag morgen flyttet ind på det nye supersygehus i Køge, Sjællands Universitetshospital.

Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Den første nye sengebygning er blevet udskudt flere gange. Oprindelig skulle de første patienter være flyttet til den nye bygning i efteråret 2021.

Derefter lød planen, at indflytningen skulle se i juni 2022 og efterfølgende august 2022, inden at første kvartal 2023 blev målet.

I alt er 79 patienter flyttet ind søndag. Det tog fem timer for hospitalet.

Det er senge- og behandlingsbygning "fløj R", der er blevet taget i brug søndag. Frem mod 2026, hvor supersygehuset skal stå helt færdigt, vil yderligere tre fløje komme til.

Med de foreløbig 79 patienter følger 670 medarbejdere.

I alt er der 180 senge i bygningen.

- Det er fantastisk endelig at se den første patient flytte ind. Det er en af de helt store milepæle for regionens nye universitetshospital, siger formand for regionens sygehusudvalg, Anne Møller Ronex (R), i pressemeddelelsen.

- Hospitalet er altafgørende for at sikre og robustgøre fremtidens sundhedsvæsen i Region Sjælland. Og så betyder det også, at vi kan tilbyde patienter fra hele regionen flere og flere typer højt specialiseret behandling i vores egen region.

Supersygehuset i Køge blev politisk besluttet i 2007. I 2018 tog byggeriet sin start, men undervejs er forsinkelser sket.

Blandt andet blev arkitekter og totalrådgivere fyret for at overskride budgettet, og også coronapandemien forsinkede leverancer.

I en årsrapport om de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i slutningen af februar var vurderingen, at supersygehuset i Køge ikke vil overskride det oprindelige budget på 4,1 milliarder kroner trods forsinkelserne.

Omvendt ser det ud for supersygehuset i Nordsjælland.

Nyt Hospital Nordsjælland skulle have stået klar i 2020 og have kostet knap 4,9 milliarder kroner i 2022-priser.

Men efter en række forsinkelser og budgetoverskridelser, står det klart, at hospitalet ikke kan tages i brug før 2026, og at det bliver 43 procent dyrere. Det viste samme årsrapport.

I alt får Danmark 16 supersygehuse. En lang række af dem har været eller er ramt af forsinkelser.

