Fogeden sætter flere lejere ud af boligen

Det kan være svært at få råd til huslejen, når priserne i supermarkedet stiger, og det samtidig bliver dyrere at varme boligen op og tænde lyset.

Nye tal fra Domstolsstyrelsen viser, at flere lejere end de foregående år kommer så langt bagud med huslejebetalingen, at boligforeningen må bede fogedretten skride ind og sætte lejeren ud.

I 2022 endte 2316 lejere på landsplan i den situation, hvilket er knap 30 procent flere end i 2021.

Stigningen overrasker Lejernes Landsorganisation (LLO):

- Under corona var vi bekymrede for, at flere ville blive sat på gaden, fordi de mistede jobbet. Det skete ikke. I stedet har inflationen vist sig at være meget hård, siger chefjurist Anders Svendsen.

I Danmarks Almene Boliger (BL), der organiserer cirka 500 boligselskaber, mener viceadministrerende direktør Solveig Råberg Tingey ligeledes, at det er dyrere priser på fødevarer og energi, der er årsag til stigningen.

- Særligt der, hvor lejerne er forsynet med gas, eller hvor energiregningen er steget eksplosivt, har boligorganisationerne været nødt til at ophæve flere lejemål, siger hun.

Tidligere i år indgik et politisk flertal en aftale om 350 millioner kroner i inflationshjælp til lejere i almene boliger. Men hjælpen kan have lange udsigter.

Landsbyggefonden, der skal udbetale pengene, oplyser, at hvis lovændringen som ventet vedtages i april, vil støtte komme ud fra september.

Det er for sent, siger direktør i Mødrehjælpen Ninna Thomsen. Selv om inflationen er aftaget, frygter hun, at der i år vil være endnu flere familier, der kommer bagud med huslejen.

- Inflationen er stadig høj, og som månederne går, bliver det sværere at få enderne til at mødes.

- Især for de familier, der er på kontanthjælp. Men også for nogle af dem, der er på deltid eller har et lavtlønsjob, siger Ninna Thomsen.

Særlig kritisk er det for de familier, som fra 1. marts har mistet et månedligt børnetilskud. Efter folketingsvalget i november faldt det politiske flertal bag tilskuddet væk, og det er i stedet erstattet af et andet tilskud.

Men den første rate må modtagerne vente med at få udbetalt til juni.

- En alenemor eller -far med to-tre børn har mistet omkring 2000 kroner om måneden. Nogle kan være heldige at kunne låne af familie eller venner indtil sommer, men andre aner ikke deres levende råd, siger Ninna Thomsen.

/ritzau/