Fogh afviser Kina-kritik og ser håb før demokratitopmøde

Anders Fogh Rasmussen har igen inviteret Taiwans præsident til at tale, hvilket har vakt kinesisk kritik.

Kina skal ikke diktere, hvem der skal tale ved det årlige demokratitopmøde i København, der bliver afholdt mandag og tirsdag.

Det siger Anders Fogh Rasmussen, grundlægger af organisationen The Alliance of Democracies Foundation, der afholder topmødet.

- Kineserne siger, at vi blander os i deres interne anliggender ved at invitere Taiwans præsident og demokratiaktivister fra Hongkong. Men det er jo ikke sandt, siger den tidligere statsminister og generalsekretær i Nato til Ritzau.

- Kineserne blander sig i vores forhold ved at ville bestemme, hvem jeg må invitere til min demokratikonference.

- Det skal kineserne bare blande sig uden om. Og det forhold, at de har indført rejseforbud for mig og andre, ændrer ikke på min bestemte målsætning om, at verdens demokratier skal arbejde tættere sammen, siger Anders Fogh Rasmussen.

For cirka to måneder siden blev han og hans organisation selv ramt af kinesiske sanktioner. Det betyder, at den tidligere statsminister ikke længere kan rejse til Kina.

Anders Fogh Rasmussen har i et stykke tid været upopulær hos det kinesiske styre.

Lige som sidste år deltager Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, nemlig på topmødet i København. Det samme gør demokratiforkæmperen fra Hongkong Nathan Law.

Det har ført til kritik fra Kinas ambassade i København, eftersom Kina betragter Taiwan som kinesisk territorium.

Tsai Ing-wen mener omvendt, at Taiwan ikke er en del af Kina, men at Taiwan og Kina skal eksistere side om side.

Danmark har i mange år ført en såkaldt et-Kina-politik, hvilket betyder, at Danmark kun diplomatisk anerkender Kina, men ikke Taiwan.

Den kinesiske ambassade skriver i en udtalelse til Politiken, at det bryder med princippet om kun et Kina, at Tsai Ing-wen er blevet inviteret med til topmødet.

Anders Fogh Rasmussen glæder sig over, at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) også taler ved konferencen, der bliver afholdt delvist virtuelt og delvist fra Skuespilhuset.

Det vækker ifølge Politiken heller ikke begejstring i Beijing.

- Vi holder fast i den politik med et land to systemer. Men det er kineserne, der nu prøver at omskrive den politik.

- Jeg synes, det er al ære og respekt værd, at udenrigsministeren vil tale på denne konference, siger Anders Fogh Rasmussen.

Den tidligere Nato-generalsekretær ser præsidentskiftet i USA fra Donald Trump til Joe Biden som afgørende for, at autoritære stater som Kina kan blive presset til at indføre mere demokrati.

- Biden har sat en fuldstændig ny dagsorden, hvor han har rakt ud til sine allierede og partnere over hele verden.

- Ikke kun europæere, EU og Nato, men også Asien, Australien, Japan, Sydkorea, Indien og andre. Det er lige præcis den samling, vi skal have.

- Så jeg er faktisk ret optimistisk. Jeg tror, at diktatorerne og autokraterne nu lever på lånt tid, siger Anders Fogh Rasmussen.

