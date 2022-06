Fogh: Ellemanns udenrigspolitik trækker spor til i dag

Uffe Ellemann-Jensens tid som formand for Venstre og udenrigsminister for Danmark satte sit præg på både Venstre og Europa - og gør det stadig den dag i dag.

I hvert fald hvis man spørger tidligere Venstre-formand og tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen.

- Jeg vil kalde Uffe en stor europæer. En stærk, dansk politisk leder. Og en kæmpe i Venstre, siger han søndag, efter at Uffe Ellemann-Jensen er sovet ind i en alder af 80 år.

Anders Fogh Rasmussen fremhæver særligt Uffe Ellemann-Jensens rolle i europæisk storpolitik i årene omkring Sovjetunionens fald.

- Uffe Ellemann-Jensen var jo helt ind i sit inderste det, man kalder en 1989'er, siger Anders Fogh Rasmussen.

- Begivenhederne i 1989, da Berlin-muren blev revet ned og Sovjet-kommunismen begyndte at kollapse, prægede i den grad hans holdninger og hele hans verdensbillede.

- Som dansk udenrigsminister var han i høj grad med til at forme den europæiske politik, som trækker spor helt op til i dag. Og navnligt at de tre baltiske lande blev medlemmer af EU og Nato, da jeg var blevet statsminister.

- Ser vi på det i dag, var det godt, at det skete dengang. For var det ikke sket, var de måske aldrig blevet medlemmer af hverken EU eller Nato.

Anders Fogh Rasmussen var fra 1985 næstformand i Venstre under Uffe Ellemann-Jensen. Og da Uffe Ellemann-Jensen i 1998 trådte tilbage som formand, var det Anders Fogh Rasmussen, der tog over.

Her overtog Fogh ifølge sig selv et helt andet parti, end da Uffe Ellemann-Jensen blev formand. I sin tid som frontfigur havde Ellemann ifølge Fogh udvidet Venstres appel til vælgerne.

- Som formand for Venstre var Uffe spydspidsen i forvandlingen af Venstre fra et landbrugsparti til et byparti, siger Anders Fogh Rasmussen.

- Han satte nye standarder for politisk kommunikation. For han var skarp og fræk og vittig. Der er ingen tvivl om, at det skabte mange politiske modstandere, for han skilte vandene.

