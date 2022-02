Fogh og Uffe Ellemann placerer ansvar for FE-sag hos Mette F.

To af Venstres helt store profiler retter nu i fælles front skytset mod statsminister Mette Frederiksen (S) i den betændte sag om danske efterretningstjenester, en fængslet spionchef og en sigtet tidligere minister.

Tidligere statsminister og Nato-chef Anders Fogh Rasmussen (V) og forhenværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) kritiserer i skarpe vendinger statsministerens håndtering af Forsvarets Efterretningstjeneste og sigtelsen for landsforræderi mod forhenværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Det sker i en fælles skriftlig udtalelse lørdag.

- Vi ved, at dyb fortrolighed om de operative dele af dette samarbejde er helt afgørende for tilliden mellem tjenesterne og dermed for strømmen af vitale oplysninger for vores sikkerhed, skriver de.

- Derfor er vi rystede over den danske regerings håndtering af den såkaldte FE-sag. Regeringen har skadet Danmarks troværdighed og undermineret tilliden mellem Forsvarets Efterretningstjeneste og de udenlandske samarbejdspartnere.

FE-sagen begyndte at rulle i august 2020, da Tilsynet med Efterretningstjenester sendte en pressemeddelelse ud. Her blev der rettet alvorlige anklager mod efterretningstjenestens ledelse.

Ledelsen blev derfor sendt hjem øjeblikkeligt. Men en undersøgelse af tre landsretsdommere modsagde siden rapporten og rensede ledelsen.

Det skete i december sidste år. Men få dage forinden var FE-chef Lars Findsen blevet anholdt og fængslet. Det er uvist, hvad han præcis er sigtet for. Men der er tale om en sigtelse efter den sjældne paragraf 109, der handler om landsforræderi.

Håndteringen har også fået kritik fra tidligere departementschef i Justitsministeriet gennem 27 år Michael Lunn. I et indlæg i Politiken lørdag konkluderer han:

- Kunne man overhovedet gøre andet? Svaret må være: Ja, det kunne man, og det burde man.

Han mener, at håndteringen har medført en risiko for alvorlig skade for FE i tjenestens arbejde.

En lignende sigtelse som Findsens hænger også over Claus Hjort Frederiksens hoved.

Det er ifølge Anders Fogh Rasmussen og Uffe Ellemann-Jensen en "alvorlig svækkelse af retstilstanden", da folkevalgte har "en særligt vidtgående ytringsfrihed, når de udtaler sig om væsentlige samfundsanliggender."

- Men sagen er også alvorligt belastende for Danmarks omdømme blandt vore allierede. Det sker beklageligvis på et tidspunkt, hvor Danmarks sikkerhed er alvorligt truet af udviklingen i vort nærområde, skriver V-profilerne.

- Ansvaret herfor falder tungt på statsministeren. Som formand for regeringens sikkerhedsudvalg har statsministeren givet grønt lys for både overreaktionen i august 2020 og for sigtelsen mod Claus Hjort Frederiksen i december 2021, skriver Fogh og Ellemann-Jensen.

De peger på, at der ville være tale om "alvorlig pligtforsømmelse", hvis ikke spørgsmålene om FE-kritikken og Claus Hjort-sigtelsen havde været forbi sikkerhedsudvalget.

- Derfor påhviler det nu statsministeren at sikre, at denne proces afsluttes på en værdig måde, der sikrer de involverede en ordentlig behandling, samtidig med at overordnede danske sikkerhedsinteresser tages alvorligt, skriver de.

De præciserer ikke nærmere, hvad det er, de konkret forventer af statsministeren.

/ritzau/