Fogh om Trump-afbud: Tilbageslag - men måske det bedste

Er det en slags joke, skriver tidligere S-statsminister Thorning. Fogh kalder udskydelse "tilbageslag".

Det har vakt stor opsigt, at den amerikanske præsident, Donald Trump, natten til onsdag dansk tid meddelte, at han ikke kommer til Danmark om to uger alligevel, men udskyder besøget.

Også tidligere Venstre-statsminister Anders Fogh Rasmussen og den tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt kommenterer afbuddet.

Fogh kalder på Twitter udskydelsen af statsbesøget for et "tilbageslag for vores landes diplomatiske relationer, men det vil måske være for det bedste".

- Arktis' sikkerheds- og økonomiske udfordringer er for vigtige til at blive overvejet sideløbende med håbløse diskussioner som salget af Grønland, skriver Fogh på Twitter.

Fogh havde som statsminister i 2005 besøg af den daværende amerikanske præsident George W. Bush, der sammen med sin kone, Laura Bush, og deres datter, Jenna Bush, var i Danmark på statsbesøg.

Den tidligere statsminister skriver, at Danmark i årtier har været en af USA's tætteste allierede.

- Denne rejse kunne være brugt til at diskutere fælles interesser som Nord Stream 2, 5G-bekymringer, bekæmpelse af global terrorisme og Arktis, skriver Fogh videre.

Også tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt kommenterer afbuddet til det planlagte besøg på Twitter:

- Er det en slags joke? Dybt fornærmende over for det grønlandske og danske folk.

Trumps udsættelse af statsbesøget i Danmark er begrundet med, at Mette Frederiksen har afvist at ville drøfte præsidentens tanker om at købe Grønland, som blev kendt af offentligheden i sidste uge.

- Danmark er et meget særligt land med en fantastisk befolkning, men på baggrund af statsminister Mette Frederiksens kommentarer om, at hun ikke har nogen interesse i at diskutere et køb af Grønland, vil jeg udsætte vores møde, der er planlagt til om to uger, til et andet tidspunkt, skriver Donald Trump på Twitter.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, formand for Venstre, kommenterer også Trumps udskydelse af statsbesøg på Twitter:

- Det er ingen skam at blive væk, når man ikke er inviteret... Men når man har inviteret sig selv!! Kæmpe transatlantisk genopretningsarbejde. Godt vi har Rigsfællesskabet.

/ritzau/