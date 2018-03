Fogh Rasmussen: Europa er selv skyld i migrantstrømmen

Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt mener, at Europa skulle have givet bedre hjælp til Libyen.

Europas politiske elite ligger, som den har redt, når migrations- og flygtningebølgen i disse år er ved at vende op og ned på europæisk politik.

Det mener Natos tidligere generalsekretær og Danmarks tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, skriver Politiken.

Udmeldingen kommer på syvårsdagen for Folketingets lynbeslutning i 2011 om at sende danske F-16-fly forrest i luftkrigen mod Libyens diktator, Muammar Gaddafi.

- Libyen er i dag et springbræt for illegal immigration til Europa, herunder også terrorisme. Jeg havde forventet, at det internationale samfund dengang ville stå klar til at hjælpe de nye magthavere.

- Det var en klar fejl, at der ikke kom en form for fredsbevarende styrke, og det betaler alle nu prisen for. Der har Europa som nabo et særligt ansvar, siger Anders Fogh Rasmussen, der i dag driver en international konsulentvirksomhed, til Politiken.

Den tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt havde regeringsansvaret, da krigen sluttede. Hun kalder migrationspresset et "absolut omdrejningspunkt i europæisk politik"

Hun mener, at meget skulle være gjort anderledes.

- Vi forlod Libyen for hurtigt. Verdenssamfundet skulle have brugt langt flere ressourcer på at få landet til at fungere.

- Det var godt, at vi greb ind, men det bør være en lære til alle om, at der skal være ressourcer til at udvikle og hjælpe med opbygning af et politisk system, siger Helle Thorning-Schmidt til Politiken.

Hun afviser, at Europa bærer på en egentlig skyld, "men vi kunne have gjort mere".

Siden Libyen helt brød sammen i 2014 har over 700.000 migranter og flygtninge krydset Middelhavet.

Over 10.000 er druknet på vejen, og FN's eksperter vurderede for nylig i et notat til Sikkerhedsrådet, at situationen i Libyen nu er forværret.

/ritzau/