Fogh: Schlüters personlighed muliggjorde hans politiske resultater

Poul Schlüter er en af de mest betydningsfulde personer i nyere dansk historie ifølge Anders Fogh Rasmussen.

Det var en kombination af tidligere statsminister Poul Schlüters (K) politiske talent og personlige egenskaber, der muliggjorde en række forbedringer af dansk økonomi og gjorde Schlüter til en af nyere dansk histories mest betydningsfulde mennesker.

Sådan lyder eksstatsminister Anders Fogh Rasmussens (V) vurdering af sin forgænger og tidligere chef.

- Poul Schlüter er en af de mest betydningsfulde og indflydelsesrige personer i nyere dansk historie. Og hans folkelige og bredtfavnende person vil blive husket med stor respekt af hele Danmark, lyder det i Foghs mindeord for Schlüter.

- Det er med et tungt hjerte, at jeg har modtaget meddelelsen om, at Poul Schlüter er afgået ved døden.

Poul Schlüter blev i 1982 statsminister som den første fra Det Konservative Folkeparti. Han ledede forskellige regeringer indtil 1993.

Fra 1987 involverede det også Anders Fogh Rasmussen, der i 2001 skulle blive en af Schlüters efterfølgere som statsminister.

- Mit samarbejde med Poul Schlüter startede for alvor, da han udpegede mig til skatteminister i 1987, skriver Anders Fogh Rasmussen i sine mindeord.

- I Firkløverregeringen og de senere KVR- og KV-regeringer nedbragte vi det stigende statsunderskud og vendte de enorme underskud på betalingsbalancen til solide overskud, skriver Fogh.

- Det var et arbejde, som Poul Schlüters enestående personlige og politiske egenskaber gjorde muligt gennem brede kompromisser, der sikrede den borgerlige regerings sammenhold.

Efter Poul Schlüters fratræden som statsminister havde Danmark en socialdemokratisk regering frem til 2001, hvor Anders Fogh Rasmussen og Venstre genvandt statsministerkontoret.

/ritzau/