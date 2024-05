Fogh vil forpligte Nato-lande til at bruge milliarder på Ukraine

Alle Nato-lande bør forpligtes til at afsætte 0,25 procent af deres bruttonationalprodukt (bnp) på militær støtte til Ukraine, foreslår Anders Fogh Rasmussen.

Den tidligere statsminister og generalsekretær i Nato fremlægger tirsdag anbefalinger fra en international arbejdsgruppe til, hvordan Ukraine bliver medlem af forsvarsalliancen.

- Vi kan ikke tillade Putin nogen succes i Ukraine. Får han det, bliver han opmuntret til at fortsætte. Derfor har Ukraine bedt de allierede om hjælp til at forsvare sig mod Ruslands aggression, siger Fogh under en præsentation i Skuespilhuset i København.

Den ultimative hjælp går ifølge arbejdsgruppen gennem at sikre Ukraine medlemskab af Nato. Derfor skal landet helt konkret i juli inviteres til optagelsesforhandlinger i forbindelse med et topmøde i Washington.

- Ukraine skal have alle de våben, de har brug for, for at vinde krigen. Ikke bare for at overleve, men for at vinde, siger Fogh.

Arbejdsgruppen fremlægger sine anbefalinger på Copenhagen Democracy Summit. Senest i juli 2028 skal Ukraine være medlem af alliancen, hedder det.

Da gruppen blev lanceret i januar under ledelse af Fogh og den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs stabschef, Andrij Jermak, præsenterede de en overordnet køreplan for gruppen.

Først skal Ukraines sikkerhed garanteres gennem allieredes forpligtelser ud i fremtiden. Dernæst skal Ukraine blive medlem af EU, og som det tredje skal landet optages i Nato.

Ukraine har samarbejdet med Nato siden begyndelsen af 1990'erne. Men det er i årevis blevet betragtet som meget problematisk at optage landet i forsvarsalliancen på grund af Ruslands modstand.

Alligevel blev Nato-landene i 2008 på et topmøde enige om, at Ukraine på et tidspunkt skal blive medlem.

Ukraine blev i 2022 invaderet af Rusland, efter at russerne havde støttet prorussiske separatister i det østlige Ukraine, hvor en krig brød ud i 2014.

Fogh og Jermak fremlægger også en række andre forslag. Blandt andet vil de have de allierede til at nedskyde russiske missiler med luftforsvarssystemer fra Natos territorium.

- Vi foreslår at etablere et missil- og luftforsvarssystem, lokaliseret på Nato-territorium ved Ukraines grænser, for at hjælpe Ukraine med at nedskyde Ruslands missiler og droner, helt ligesom USA hjalp Israel med at nedskyde iranske missiler og droner, siger Fogh.

