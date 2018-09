Fokus på velfærd i storstilet Venstre-kampagne

Under sloganet "Venstre - arbejder for fællesskabet" lancerer partiet stor annoncekampagne.

Det er svært at åbne en avis onsdag uden at blive mødt af statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) kontrafej.

Venstre lancerer onsdag en stor kampagne under mottoet "Venstre - arbejder for fællesskabet".

Annoncerne, der breder sig over opslag i blandt andet Politiken og Berlingske, fortæller, hvordan Venstre har været med til at tilføre 75 milliarder kroner ekstra til velfærd hen over de seneste 17 år - hvor Venstre har haft regeringsansvar i 13 af dem.

Blandt lægger en af annoncerne vægt på, hvordan der er postet mange flere penge i kræftbehandlingen siden den gang.

- Vi investerer med andre ord mere end nogensinde før i vores sundhedsvæsen.

- Derfor bliver jeg overrasket, når jeg af og til møder opfattelsen af, at Venstre ikke prioriterer velfærden, siger Løkke i annoncen.

Kampagnen bliver lanceret, dagen efter at regeringen har præsenteret første delelement af den sammenhængsreform, der skal skabe en mere effektiv offentlig sektor.

Samtidig sker det, dagen før at årets finanslov skal førstebehandles.

/ritzau/