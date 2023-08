Folk i Syrien har mistet håbet et halvt år efter jordskælv

Et halvt år efter jordskælvet i Tyrkiet og Syrien står 3,5 millioner mennesker fortsat uden hjem. I Syrien har folk mistet håbet om en bedre fremtid.

Det fortæller landechef for Dansk Flygtningehjælp i Syrien, Sachitra Chitraka.

- Når vi snakker med folk i Syrien, har de mistet håbet, fordi der ikke findes en løsning. Regeringen har ikke en plan for de folk, der har mistet deres hjem.

- Her kan man ikke tale om at genopbygge boliger, medmindre der kommer en politisk løsning, fortæller hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Nordsyrien, hvor jordskælvet primært ramte i landet, måtte lidt over en halv million syrere forlade deres hjem, fordi de var styrtet sammen.

Men regeringen i Syrien har ikke ressourcer til at rette op på situationen, efter at landet de sidste mange år har været i konflikt.

- Den økonomiske situation gør det meget værre i Syrien. Vi ser mange folk med humanitære behov, fordi inflationen er så høj, lyder det fra Sachitra Chitraka.

Derfor bor mange syrere ifølge Dansk Flygtningehjælp i usikre bygninger, telte og på gaden uden adgang til rent vand.

- Dansk Flygtningehjælp kan ikke hjælpe med at genopbygge en bolig, men vi kan hjælpe med at reparere bygninger, der kun har taget lidt skade.

- Derudover har vi centre, hvor folk kan komme og blandt andet få mad og vand og et bad, fortæller landechef i Syrien Sachitra Chitraka.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ud over det har organisationen oprettet et program med aktiviteter for børn og kvinder, så de kan få tankerne væk fra deres situation.

- Folk ønsker at være selvstændige, tjene deres egne penge, bo i deres egen lejlighed og sende deres børn i skole. Den eneste udvej, de kan tænke på, er, at forlade Syrien, siger Sachitra Chitraka.

Lidt anderledes ser det ifølge Dansk Flygtningehjælp ud for Tyrkiet, som har lagt en plan for genopbygningsarbejdet. Her står omkring tre millioner mennesker uden en fast bolig.

- I Tyrkiet kan man se en ende på det, fordi der er lagt en plan for at genopbygge huse og lejligheder. Og regeringen har haft mulighed for at give midlertidige sheltere til folk, der stod uden hjem, fortæller landechef i Syrien Sachitra Chitraka.

/ritzau/