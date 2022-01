Folk skal kunne dø i overensstemmelse med egne ønsker. Men dén beslutning kræver vejledning

Alle over 60 år skal fremover have ret at fravælge genoplivning ved hjertestop, hvis det står til regeringen. Men det valg kræver en samtale med sundhedspersonale, mener læge og konsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ove Gaardboe

Er man over 60 år, vil det fremover være muligt med få klik på sundhed.dk at fravælge genoplivning ved hjertestop. Det er forslaget, som Sundhedsministeriet i et notat har sendt til Folketingets sundhedsordførere. Med aftalen "Det gode ældreliv" besluttede et flertal af Folketingets partier i 2020 at indføre en ret til at fravælge genoplivning ved hjertestop for plejekrævende ældre. Men da det har været for svært at afgrænse målgruppen, anbefaler Sundhedsministeriet nu, at loven skal gælde alle over 60 år. Og det er positivt, at danskerne får mere selvbestemmelse i sundhed, mener læge og konsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ove Gaardboe, der har været med til møder i Sundhedsministeriet forud for lovforslaget.

Hvad tænker du om, at regeringen vil give alle over 60 år ret til at sige nej til genoplivning ved hjertestop?

Jeg – og vi i Dansk Selskab for Patientsikkerhed – synes, at det er fint, at man i fremtiden kan fravælge genoplivning, uden at man er syg. Men vi har også sagt, at valget burde hægtes sammen med en samtale med en læge eller en anden sundhedsperson, som en hjemmesygeplejerske eller en plejehjemssygeplejerske. Lægen skal ikke bestemme, men blot sikre sig, at man ikke tager valget, fordi man har en depression, ens pårørende ikke gider have én mere, eller fordi man måske tror, at man som 69-årig ved et hjertestop ikke har nogen gode chancer for genoplivning, for det har man faktisk i dag, hvis man i øvrigt er sund og rask.

Skal man ikke have lov til at fravælge genoplivning, hvis man har en depression?

Jo, det synes jeg i princippet godt. Man skal bare være sikker på, at det ikke er fordi, at de mangler at få tilbudt en behandling, som potentielt kunne ændre deres syn på tilværelsen. Så kan man jo altid sige nej tak til behandlingen. Sundhedspersonen skal sige god for, at patienten er ved sine fulde fem og derfor selvfølgelig har lov til selv at bestemme. Omvendt hvis personen er psykotisk, så må man forsøge at behandle dem og så snakke med dem igen bagefter. Oftest drejer det sig i virkeligheden mere om ældre demente mennesker, som ikke er habile og derfor ikke kan bestemme, hvor lægen så skal gøre det.

Formanden for Lægeforeningen påpeger, at det er en "pudsig grænse", når loven gælder alle over 60 og ikke i stedet alle voksne. Hvad tænker du om det?

En del af begrundelsen er måske, at det ikke vil afføde en ligeså stor diskussion, som hvis loven gælder for alle. Hvis det skal være en almen ret, uanset om man er syg eller ej, så er alder jo ikke et absolut og væsentligt kriterium. Men det er en stor etisk - måske endda eksistentiel - diskussion, hvordan man sætter den grænse. Og jeg håber og tror, at der kommer en stor debat om det.

Hvad betyder det for danskerne at være i stand til at tage det her valg?

Jeg tror, at danskerne ønsker en styrkelse af selvbestemmelsesretten på mange områder. Når man undersøger holdninger til aktiv dødshjælp, er det jo flertallet af borgerne, der ønsker det, mens der er en stor modstand fra fagpersonale. Lovændringen løser mange problemer, nu hvor man bare skal kunne gå ind og klikke det af, man vil. Og det bliver folk glade for. Jeg arbejder med projekter, hvor personale skal blive bedre til at tage samtaler om de her valg med patienterne. Når man får taget en beslutning med lægen, som man ved, bliver overholdt, giver det en vældig ro for borgeren, oftest også for de pårørende og i hvert fald for personalet. Det er også et indgreb overfor overbehandling, som er en vigtig diskussion. Vi skal understøtte, at folk får lov til at dø i så høj overensstemmelse med deres egne ønsker som muligt.

Har du et råd til, hvordan man taler om døden med sine nærmeste?

Du skal bare gå i gang. Jeg havde en samtale med mine døtre for fem år siden, hvor vi sad og spiste god mad, drak rødvin, tudede og havde en god snak om det. Det er godt bare at tage hul på det eller i hvert fald vise, at man gerne vil tale om det. Hvis vi først har været inde at røre ved det, og har vist hinanden, at vi egentlig godt kan snakke om det, så er det meget lettere at gøre, når noget begynder at presse på. Så tag samtalen i god tid, og lad være med at gøre det for svært.