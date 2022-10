Folk spørger mig: "Du er sort, så hvordan kan du være medlem af Nye Borgerlige?"

Folketingskandidat for Nye Borgerlige Tom Andkjær, 52 år, har arbejdet som alt fra jord- og betonarbejder til musiker, inden han følte sig erfaren nok til at gå ind i politik

Hvorfor gik du ind i politik?

Jeg kommer fra en politisk engageret familie. Jeg er blevet opdraget til at forholde mig til verden omkring mig, og jeg har også altid siddet i elevrådet i folkeskolen. På den måde har jeg egentlig altid vidst, at jeg på et tidspunkt gerne ville ind i politik. For mig var det bare vigtigt, at jeg havde både alderen og erfaringen. Jeg har været iværksætter, har arbejdet i store firmaer som Bestseller, været vingestøber hos LM Glasfiber (producent af vinger til vindmøller, red.), været jord- og betonarbejder og været i showbizz som både skuespiller og musiker.

Hvorfor netop Nye Borgerlige?

Jeg er et meget, meget liberalt menneske, som vil have magten væk fra staten og ud til befolkningen. Jeg har faktisk tidligere været medlem af Liberal Alliance, men jeg synes, at Anders Samuelsen (tidligere formand, red.) kastede det hele over bord for en ministerpost.

Hvad har overrasket dig mest ved at gå ind i politik?

Det har overrasket mig, hvor meget vælgerne fokuserer på partiet og ikke selve kandidaterne, når de skal stemme. I Nye Borgerlige er vi på mange områder fritstillet, for eksempel i spørgsmålet om omskæring af børn under 18 år. Der kan være stor forskel på at stemme på mig og en anden kandidat fra Nye Borgerlige, fordi jeg mener ikke, at det skal være tilladt at omskære et barn. Nogle gange kunne jeg godt tænke mig, at folk gik lidt mere i dybden med, hvad den enkelte kandidat egentlig mener.

Har du mødt nogle fordomme ved at stille op for et parti, som udlændingepolitisk ligger helt til højre, når du selv er mørk i huden?

Ja, jeg er nogle gange blevet spurgt, om jeg har set mig selv i spejlet: "Du er sort, så hvordan kan du være medlem af Nye Borgerlige?". Men der er jo intet i vores politik, som er baseret på hudfarve. Tror man, at jeg er så dum, at jeg vil stille op for et parti, som vil smide mig ud af landet? Vores udlændingepolitik er udelukkende baseret på adfærd og værdier. Hvis du er demokrat, opfører dig ordentligt og vil Danmark, vil du slet ikke blive ramt af vores politik.

Hvilket politisk emne brænder du mest for?

Det er identitetspolitik. Vi lever i en tid, hvor vi pludselig ikke ved, hvor mange køn der findes. Vi forvirrer en stor gruppe af de unge ved at skabe tvivl om, hvad en mand og en kvinde er. Børn skal være børn, og juridisk kønsskifte til børn er en af de ting, jeg vil kæmpe imod.

Hvilket politisk emne interesserer dig mindst?

Jeg interesserer mig ikke for biler. De forekommer mig fuldstændigt ligegyldige. For mig er en bil bare et transportmiddel, så trafikpolitik er nok ikke det område, jeg ved mest om eller har den største interesse for.

Hvor begrundet er politikerleden?

Jeg kan godt forstå politikerleden, men jeg synes også, at den er vælgernes egen skyld. Jeg har lige hørt om en ny undersøgelse, der viser, at mange stemmer på de allerede kendte politikere. Men jeg synes ikke, at man kan brokke sig og efterlyse forandring og så stemme på de samme. Politikerleden er lidt som at brokke sig over sin kæreste, men blive ved med at invitere hende ud på en date. Så find da en anden kæreste!

Hvem af dine politiske modstandere fortjener en ros?

Jeg vil gerne rose Rosa Lund (EL), fordi hun er en af de få, der kan bringe mig op i det røde felt. Det kan hun, fordi vi er dybt uenige, men også fordi hun er en skarp politiker. Mange andre på venstrefløjen har det med at blive lidt fluffy, lidt drømmende og tør ikke rigtigt at gå til stålet. Og så virker hun som en sjov og gæv pige, der har lidt kant, og jeg kan godt lide stærke kvinder.