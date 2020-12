Folk venter i kø i timevis på test efter nye restriktioner

I Brøndby og Gladsaxe har folk mandag ventet fire timer i kø på coronatest. Region erkender lange ventetider.

Det kan mærkes ved både faste og mobile testcentre, at statsminister Mette Frederiksen (S) mandag har meddelt nye restriktioner for at begrænse coronasmitten.

Køerne til at få en test har vokset sig lange.

Eksempelvis stod folk mandag i kø i op til fire timer ved mobile testcentre i Brøndby og Gladsaxe mandag, skriver TV2 Lorry.

Ved Københavns Lufthavn i Kastrup var der ifølge mediet halvanden times ventetid, og det gjaldt også for dem, der allerede havde bestilt tid. Og på Nørrebro krydsede en kø tre gadehjørner.

Simon Aggesen (K), der er borgmester på Frederiksberg, mener, at regionen bør være opmærksom på de lange køer.

- Vi skal undgå, at folk ikke bliver testet, fordi de regner med, at det er for besværligt, siger han til TV2 Lorry.

Skal man selv booke tid til en coronatest i København, er det næste ledige tidsrum først fredag, viser en gennemgang af tiderne på hjemmesiden www.coronaprover.dk.

Region Hovedstaden erkender, at køerne er for lange.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at ruste op på testkapaciteten. På ti dage er vi gået fra 23.000 til 35.000 daglige test, og i løbet af den næste uge vil Region Hovedstaden udbyde yderligere 5000 test, så 40.000 borgere kan blive testet dagligt.

- Da vi ikke kender efterspørgslen, må vi nok forvente, at der frem mod jul vil være perioder med ventetid, skriver regionen i en mail til Ritzau.

Den "meget store efterspørgsel" på at blive testet kommer ifølge regionen i bølger og bliver blandt andet påvirket af, om der bliver meldt nye restriktioner ud, hvilket har været tilfældet mandag.

Her kom det frem, at barer, restauranter og biografer skal lukke i 38 kommuner med høje smittetal. Også indendørs idræt såsom fitness og svømning lukker ned, og skoleelever fra 5. klasse og opefter bliver sendt hjem.

Region Hovedstaden opfordrer folk til også at overveje testcentre, der ligger lidt længere væk, at vælge testtider i ydertidspunkterne samt at holde øje med hvornår der er mobile testcentre i nærheden.

I regionen er der seks faste teststeder samt en række mobile teststeder. Ved de faste teststeder skal man have bestilt en tid, før man dukker op, mens det ikke gør sig gældende for de mobile steder.

- Igen skal det understreges, at det vigtigste våben mod smitte ikke er test, men afstand, håndhygiejne - og at vi forsøger at begrænse, hvem vi ser, skriver regionen i en mail.

