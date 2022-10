Folkebevægelsen mod EU vil tilbage på stemmesedlen

Lørdag og søndag afholdt Folkebevægelsen mod EU landsmøde i 3F's lokaler i København.

Øverst på dagsordenen var, hvordan bevægelsen igen kommer tilbage på stemmesedlen, når der er valg til Europa-Parlamentet i 2024.

Det fortæller Susanna Dyre-Greensite, der er formand for Folkebevægelsen mod EU.

- Vi skød jo det hele i gang sidst i december. Det startede fint, men så kom folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet. Og så blev det hele sådan lidt druknet i det, siger hun.

Derfor skulle de deltagende medlemmer af bevægelsen finde ud af, hvordan de igen får gang i den kampagne, der skal sikre opstillingen til valget til Europa-Parlamentet.

Det kræver underskrifter fra 70.000 stemmeberettigede borger.

Bevægelsen fandt i weekenden frem til, at den gerne vil bruge momentum fra et beslutningsforslag, der blev fremsat ved Folketingets åbning.

Forslaget går på at ligestille antallet af underskrifter, man skal bruge til at komme på stemmesedlen ved Europa-parlamentsvalget, med det antal, man skal bruge for at komme på stemmesedlen ved folketingsvalg, nemlig 20.000.

/ritzau/