Folkekirkens demokratiske dag, sexisme-debat rammer Christiansborg, og danskerne stoler mere på hinanden

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Kristne er den mest forfulgte religiøse gruppe i verden, men 37 procent af danskerne ser ikke forfølgelsen som et stort problem, skriver Kristeligt Dagblad.

Til sammenligning svarer 44 procent af de adspurgte, at de i høj eller meget høj grad opfatter forfølgelse af muslimer som et stort problem.

Med tallene på bordet skal Tænketank for forfulgte kristne, der har taget initiativ til undersøgelsen, præsentere en række anbefalinger til regeringen og interessenter. Alligevel undrer det, at forfulgte kristne fylder så lidt i danskernes bevidsthed, til trods for at problemet er veldokumenteret.

”Det kan også være, fordi vi i Danmark er vant til, at det er fuldstændig uproblematisk at være kristen. Vi har svært ved at forestille os, at der er steder, hvor det at være kristen og bekende sig til kristendommen kan give problemer,” siger biskop emeritus Karsten Nissen, der er formand for tænketanken.

Karsten Nissen og professor i statskundskab Peter Nedergaard peger begge på dårlig mediedækning som forklaring, og at kirkelige ledere ikke har været dygtige nok til at putte det på landkortet.

Det er folkekirkens store demokratiske dag, og i aften kan medlemmer deltage i menighedsrådsvalg. Det sker hver fjerde år, men i år er alligevel noget særligt. Som følge af en ny valglov er alle i sognene indkaldt til en valgforsamling, hvor kandidaterne kan præsentere sig selv og deres synspunkt og debattere med andre kandidater.

Men der er flere ting, der bliver afgørende for, om valgformen faktisk er demokratiserende, skriver Kristeligt Dagblads kirkeredaktør. Læs med her og forstå, hvad du skal holde øje med ved menighedsrådsvalget 2020.

Danskerne stoler mere på hinanden. Det gælder også vores tillid til myndighederne og til virksomhederne, som er steget markant det seneste år. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Dansk Industri. 74 procent tilslutter sig udsagnet ”man kan stole på de fleste” mod 61 procent sidste år. Om det skyldes krisetiden eller de politiske vinde, er uklart.

I dag underskrives fredsaftalen mellem Israel og De Forenede Arabiske Emirater. Aftalen underskrives under en ceremoni i Det Hvide Hus og fører til normalisering af de diplomatiske relationer mellem de to lande. I Kristeligt Dagblad kan du blive klogere på baggrunden for aftalen, mens britiske BBC giver fem grunde til, hvorfor aftalen er vigtig.

Er der sexisme på Christiansborg? Det spørgsmål vil folketingsformand Henrik Dam Kristensen (S) nu igangsætte en undersøgelse af, efter at der i flere dage er blevet talt om en ”rådden kultur” med krænkende og sexistisk adfærd, skriver Politiken. Blandt andet har Samira Nawa (R) og tidligere folketingspolitiker Özlem Cekic stået frem, ligesom også udenrigsminister Jeppe Kofoeds (S) sexsag bliver debatteret igen. Samira Nawa mener blandt andet, at udenrigsministerens fortid bør diskvalificere ham.

Corona bliver værre, advarer WHO. For en uge siden slog verden rekord i antal smittede, og i går kunne alene spanierne notere 27.000 nye smittede på blot et døgn. Og det er altså ikke slut, skriver Jyllands-Posten, som citerer Hans Kluge, direktør i WHO Europa: ”Det bliver vanskeligere. I oktober og november kommer vi til at se en højere dødelighed,” lyder den nedslående melding.