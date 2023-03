Folkekirkens Nødhjælp: Bistand til Ukraine koster i andre verdensdele

Det kan få omfattende konsekvenser for det danske nødhjælpsarbejde i andre dele af verden, at et flertal i Folketinget flytter 1,2 milliarder kroner fra Danmarks bistand til udviklingslande til Ukraine.

Det mener Jonas Nøddekær, som er international chef i nødhjælpsorganisationen Folkekirkens Nødhjælp.

- En direkte konsekvens kan være, at der simpelthen er færre midler til rådighed. Det har vi oplevet i Syrien, hvor vi det seneste år har haft sværere ved at få finansiering til vores projekter, siger han.

For hvis nødhjælpsorganisationerne ikke kan hjælpe, hvor de humanitære katastrofer finder sted, kan det betyde, at folk bevæger sig andre steder hen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I yderste konsekvens kan det betyde, at vi kommer til at se nogle flygtningestrømme eller billeder fra Afrikas Horn med folk, der sulter, som vi allerede ser, siger Jonas Nøddekær.

Et flertal i Folketinget har aftalt, at pengene til Ukraine skal indsættes i en såkaldt Ukraine-fond. Regeringen lover, at pengene, der flyttes fra udviklingslandene til Ukraine-fonden, ikke tages fra igangværende projekter.

Men Jonas Nøddekær er bekymret for, om det alligevel sker, når pengene flyttes fra den eksisterende udviklingsbistand.

Han mener, at Danmark begrænser dets mulighed for at reagere på andre humanitære katastrofer.

- Det her er en ekstraordinær stor bevilling. Derfor synes jeg også, at man ekstraordinært skulle have fundet pengene andre steder end at tage dem fra indsatser andre steder, siger han.

Ifølge Jonas Nøddekær har Ukraine svært brug for de penge, som aftalepartierne placerer i Ukraine-fonden. Han oplyser, at Folkekirkens Nødhjælps kontor i Kyiv melder om et behov.

- Jeg mener, at det er den rigtige prioritering, at man hjælper Ukraine.

- Men jeg havde helt klart gerne set en reserve eller et bevilget overtræk på finansloven, så man anerkendte den ekstraordinære situation og sagde, at det også kræver nogle ekstraordinære midler, siger Jonas Nøddekær.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hos Dansk Røde Kors mener generalsekretær Anders Ladekarl, at det er helt naturligt, at de humanitære aktioner i Ukraine finansieres med midler fra udviklingsbistanden.

- Vi håber, at den finanslov, der bliver fremlagt om ikke så længe, har et øget bidrag til udviklingsbistanden, så det ikke kommer til at gå ud over andre dele af verden, siger Anders Ladekarl.

- Der er et kæmpe behov for humanitær bistand rundt omkring i verden. Men der er ikke noget usædvanligt i, at man bruger pengene på den her måde.

Dansk Røde Kors vil ikke spå om, hvilke konsekvenserne bistanden til Ukraine kan få for andre områder, før finansloven er præsenteret.

- Der er mulighed for dels at flytte flere penge til udviklingsbistanden, og der er mulighed for at omfordele bistanden på rigtig mange måder.

Aftalepartierne har afsat samlet syv milliarder til Ukraine-fonden. 1,2 milliarder skal bruges på civil støtte.

Det er kun Enhedslisten og Alternativet, som ikke er en del af aftalen.

/ritzau/