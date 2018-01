Fællesskabstrang har bragt folkekøkkenet tilbage

Engang var folkekøkkener for fattige borgere. I dag er det et bevidst valg at deltage i spisning i folkekøkkener. Fællesspisning er på ny blevet populært i en tid, hvor mange har travlt og savner sociale fællesskaber

Buffeten kan rumme alt fra en iransk grøntsagsret til flæskesteg med kartofler og brun sovs, og prisen for en tallerken samt en plads ved et af langbordene ligger typisk på et sted mellem 30 og 65 kroner. Fællesspisnings-arrangementer, der går under navnet folkekøkkener, er de senere år blevet populære. Folkekøkkenerne holdes blandt andet i kirker, kulturhuse og sportshaller, hvor både børnefamilier, enlige ældre og yngre vennegrupper møder op.