Folkemødet vender tilbage næste år i coronaudgave

Formanden for Foreningen Folkemødet siger, at Folkemødet vil blive gennemført i 2021, men med færre gæster.

Folkemødet på Bornholm blev i år aflyst på grund af coronakrisen.

Men i juni næste år vender det tilbage, om end i en anden udgave end den kendte med fyldte telte og mange mennesker i Allinge.

- Der kommer et Folkemøde i 2021, men det bliver et coronatilpasset folkemøde, siger formand for Foreningen Folkemødet Vibe Klarup til Altinget.

Hun fortæller, at Folkemødet kommer til at få fysisk lokation i Allinge, hvor der vil være aktiviteter over tre dage.

- Der vil være en hovedscene med partiledertaler, politisk debat, uddeling af årets dialogpris og forskellige indslag og aktiviteter. Det er et godt og solidt udgangspunkt, siger hun.

Der vil forventet stadig være coronarestriktioner næste sommer, og derfor bliver det altså et anderledes folkemøde end vanligt.

Med udsigten til markant færre mennesker til Folkemødet bliver der oprettet et digitalt spor, så flere vil kunne følge med i debatterne uden at være fysisk til stede.

Vibe Klarup erkender, at det lige nu er umuligt at sige, hvor mange mennesker der kan være samlet til Folkemødet næste sommer.

- Men det ville være naivt ikke at planlægge ud fra restriktioner, og at vi skal være færre samlet. Derfor skal vi kunne arbejde med et mindre setup, siger hun til Altinget.

På Folkemødets hjemmeside fremgår det, at arrangører fra torsdag kan tilmelde sig Folkemødet og lave for eksempel debatarrangementer.

Den præcise form for mødet, herunder antallet af arrangementer, forventer Folkemødet dog først at kunne melde ud 1. marts næste år.

Folkemødet er sat til at blive afholdt 17.-19. juni næste år.

Det blev første gang afholdt i 2011 og frem til og med 2019, hvorefter det altså blev sat på pause i år.

