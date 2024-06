Folkemødet ruster sig til råbende gaza-demonstranter

nyhedsprofilen | Vibe Klarup, formand for Foreningen Folkemødet

Start en dialog og overvej at invitere aktivister op på scenen for at fremføre deres synspunkt. Sådan lød en af Folkemødets anbefalingerne forud for eventuelle Gaza-demonstrationer. Men det har mødt kritik