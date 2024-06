Folkemødet slår fast: Ingen scene til personer der ødelægger debatter

En opfordring fra Folkemødets direktion til at invitere eventuelle højlydte demonstranter op på scenen for at lade dem fremføre deres synspunkter har skabt furore hen over weekenden.

Derfor slår Folkemødet nu fast, at personer og grupper, der bevidst ødelægger debatter og lukker ned for andres samtaler, ikke er velkomne.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse søndag aften, skriver Berlingske.

Fredag lød det i en mail til partnere og arrangører, at man kunne overveje at invitere demonstranter op på scenen, hvis der opstår højlydte protester.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, har betegnet opfordringen som "skammelig", mens Liberal Alliances Steffen Larsen har kaldt det "et antidemokratisk standpunkt".

Folkemødets direktion bemærker søndag, at beskeden til arrangørerne har "affødt en debat".

Folkemødets direktør, Peter Christiansen, sagde fredag til Berlingske, at opfordringen til at invitere demonstranter op på scenen kun gælder, hvis de vil protestere over noget, som har relation til det pågældende arrangement.

Folkemødet tager afstand fra demonstranter, der ønsker at tiltvinge sig adgang til en given scene eller et arrangement, lyder det også i søndagens pressemeddelelse.

Fredagens opfordring er en del af en handlingsplan fra direktionen, som arrangører kan benytte sig af, hvis der opstår protester.

Planen har været efterlyst af arrangører og partnere, lød det i fredagens mail fra demokratifestivalen, der finder sted i Allinge på Bornholm om få uger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Gennem de seneste måneder har protester, hvor politikere er blevet afbrudt af demonstranter, trukket overskrifter.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) blev afbrudt, da han holdt tale 1. maj i Fælledparken.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) blev afbrudt til et arrangement på Kvindernes Internationale Kampdag tidligere i år.

Begge gange var det propalæstinensiske demonstranter, som afbrød politikernes taler.

/ritzau/