Folkemødets kendte ansigter: Vi er her for fest, folk og fri samtale

"Jeg er her for at sætte fokus på den europæiske historie, som ændrer sig dag for dag, time for time i øjeblikket. Mens vi står hér, har vi for eksempel netop besluttet at indlemme Ukraine som nyt kandidatland i EU.

Jeg har jo været her alle årene og kan konstatere, at det hele ligner sig selv på den rigtig gode måde. Jeg kan godt lide at være til stede, og den måde debatterne foregår på, hvor det også ofte sker, at man sætter sig i samtalepartnerens sted. Det holder jeg meget af."