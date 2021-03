Folkeskoleåbning vil give mest smitte ifølge beregninger

Blandt de scenarier, der er regnet på, vil åbning af folkeskoler giver mest smitte, viser dokumenter.

Ekspertgruppe vurderer, at åbning for 5. – 8.-klasser vil være den største smittefare af forskellige beregnede åbningstiltag. Det viser et notat fra Statens Serum Institut, som Ritzau er i besiddelse af.

En stort flertal i Folketinget har gentaget, at der skal være fokus på børn i den næste fase af genåbningen. Venstre har flere gange påpeget, at partiet ønsker en fuld åbning af folkeskolen, hvor 5.-8.-klasses elever og afgangselever i dag i høj grad er holdt hjemme.

Notatet fra Statens Serum Institut fortæller, at beregningerne viser, at en fuld åbning for 5.-8.-klasseelever vil give 1357 nysmittede om dagen - med 75 procents indregning af sæsoneffekt.

Og at afgangselever til give 1384 nysmittede oveni - også med 75 procents sæsoneffekt.

/ritzau/