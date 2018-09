Folkeskolen skal knyttes tættere til erhvervsskolerne

Regeringen fremlægger en række forslag til, hvordan søgningen til erhvervsskolerne kan bliver større.

På trods af øget politisk fokus på området er det ikke lykkedes at få flere unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne.

Derfor har regeringen torsdag præsenteret et udspil, der skal vende den kedelige udviklingen og gøre det mere populært at vælge håndværksfag frem for boglige.

Det handler ikke kun om at styrke erhvervsuddannelserne, men også om at sætte ind allerede i folkeskolen, forklarer undervisningsminister Merete Riisager.

- Folkeskolen skal skabe faglige drømme hos eleverne og give plads til, at de ud over dansk og matematik også kan prøve kræfter med for eksempel service, konstruktion og mekaniske principper.

- Det giver elever bedre forudsætninger for at vælge den ungdomsuddannelse, der passer dem bedst, siger hun.

Ud over flere praktiske fag i 7. til 9. klasse åbner udspillet op for at flytte 10. klasser ud på erhvervsskolerne.

De fysiske rammer til de praktiske fag i folkeskolen skal forbedres, og så skal de være muligt at tage valgfag på erhvervsskolerne.

- Vi sætter cirka to milliarder kroner af til området, så der er tale om en markant satsning, siger Riisager.

Hvis udspillet skal blive til virkelighed, kræver det en ændring af aftalen om erhvervsskolereformen, der trådte i kraft i 2015.

Målet var at få 25 procent af en ungdomsårgang til at vælge en erhvervsuddannelse i 2020. I år var det dog kun 19,4 procent, der gik den vej.

/ritzau/