Folkeskoler mangler lærere med den rette ekspertise

På 226 af landets folkeskoler bliver hver femte lektion ikke varetaget af en lærer, der er uddannet til faget.

En stor del af landets skoler sætter deres ansatte til at undervise i fag, som lærerne slet ikke er uddannet til.

Det skriver Politiken.

På 226 af de danske folkeskoler forløb en femtedel af lektionerne sidste skoleår således med en lærer ved tavlen, som ikke var uddannet i det pågældende fag.

På nogle af skolerne var dette tilfældet i over halvdelen af timerne, viser tal fra Undervisningsministeriets datavarehus.

Det er ikke tilfredsstillende, mener Mette With Hagensen, der er formand for Skole og Forældre - en landsorganisation for skolebestyrelser i folkeskolen.

- Vi mister den garanti, som en linjefagsuddannet lærer er, for at undervisningen er god nok.

- Derfor ønsker vi, at så stor en del af undervisningen som muligt bliver dækket af en lærer med undervisningskompetence i det pågældende fag, siger Mette With Hagensen til Politiken.

Nogle steder kan der dog være en god forklaring på, at lærere underviser i fag, som ikke er deres linjefag, påpeger hun.

- I de tilfælde må skolen gøre alt, hvad den kan, for at sikre den næstbedste løsning, så der trods alt stadig er kvalitet i undervisningen.

I 2014 blev det politisk besluttet, at 95 procent af undervisningstimerne i skoleåret 2020/21 skal varetages af undervisere, der er uddannet i de fag, de underviser i. Men mange skoler er altså langt fra mål.

For eksempel Sydskolen, Afdeling Vig, der ligger i Odsherred Kommune. Sidste skoleår blev 41 procent af undervisningen her ikke leveret af en lærer, der var uddannet i det pågældende fag.

Skolens leder, Jørgen Schandorff, fortæller til Politiken, at kommunen lider under, at Holbæk Lærerseminarium blev lukket for nogle år siden.

Seminariet lå cirka 25 kilometer fra skolen.

- Det har gjort det sværere at rekruttere nyuddannede lærere. Derudover er afdelingen i Vig en mindre matrikel, hvilket betyder, at nogle fag er bedre dækket end andre, siger Jørgen Schandorff og understreger, at skolen er i gang med at efteruddanne sine lærere.

Selv om en del skoler er langt fra den politiske målsætning, går udviklingen overordnet set den rigtige vej.

Sidste skoleår foregik 86,7 procent af undervisningen i folkeskolen med en lærer, der var uddannet inden for faget.

Til sammenligning var det 79,6 procent af undervisningen, der i skoleåret 2012/13 blev varetaget af en lærer med et passende linjefag.

