Overalt har idéen om demokrati sejret i en grad, så ingen overvejer alternativer. Men mens nogle forskere ser et folkestyre i fortsat fremgang, peger andre på, at borgerrettigheder, folkelig deltagelse og parlamentskontrol med regeringer er svækket

Traditionelt kaldes første tirsdag i oktober, hvor Folketinget åbner, for ”folkestyrets festdag”. Men spørgsmålet er, om festen har toppet, og folkestyret har kendt bedre dage. Det afhænger af, hvem man spørger, og hvilke aspekter af demokratiet man ser på.

I dag udgiver historikeren Asser Amdisen bogen ”Nu vi taler om demokrati”, hvor han kaster et særdeles kritisk blik på folkestyrets tilstand, som han mener er dårlig. Blandt kritikpunkterne er tilsidesættelse af borgerrettigheder for eksempel i form af overvågning, topstyrede politiske partier og et alt for stærkt fokus på konsensus.

”Problemet siden 1990 har været, at partierne mente stort set det samme. Murens fald fik alle til at søge ind mod midten, bøje af og indgå kompromiser. Vi har brug for mere kamp og uenighed for at holde demokratiet levende,” erklærer historikeren, som mener, at det danske folkestyre toppede omkring 1915.

En helt anden diagnose stiller Svend-Erik Skaaning, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Han har netop indledt forskningsprojektet ”The Rise of Modern Democracy” (Det moderne demokratis fremgang), hvor han ud fra et datasæt med informationer om alle demokratiske valg i alle lande analyserer udviklingen fra det moderne demokratis fødsel i 1700-tallet og frem til for 100 år siden. Set i historisk perspektiv erklærer Svend-Erik Skaaning, at ”der er ingen tvivl om, at demokrati vinder stadigt mere frem”, selvom der er sket tilbageslag i 1930’erne og til en vis grad også lige nu.

”Demokratiet udvikler sig to skridt frem og ét tilbage. I de seneste 10 år har der været stilstand eller måske et lille dyk i demokratiudviklingen, men demokratiet har det stadig meget bedre end i 1970’erne. Så man skal passe på med at udråbe den store krise,” siger Svend-Erik Skaaning, som peger på, at det danske folkestyre er blevet stadigt mere repræsentativt i forhold til for eksempel kvinder og homoseksuelle. Han tilføjer, at hverken konsensussøgende politikere eller illiberale love som burkaloven nødvendigvis er udemokratiske.

Mogens Herman Hansen, lektor emeritus ved Københavns Universitet, forsker i antikkens græske demokrati og udgav sidste år bogen ”Hvordan forvrænger populismen demokratiet?”. Han mener, at demokratiet i disse år svækkes i mange lande. I Ungarn, Tjekkiet og Polen har populistiske regeringer stækket parlament, embedsværk og domstoles indflydelse. Under premierminister Viktor Orban har Ungarn ifølge demokratiforskeren ligefrem udviklet sig til ”en særlig form for illiberalt demokrati”. Han er også skeptisk over for folkestyret i USA på grund af den lave valgdeltagelse:

”Når så få stemmer, mener jeg ikke, der reelt er tale om et demokrati, men et oligarki.”

Mogens Herman Hansen medgiver, at sådanne tilstande er vi langt fra i Danmark, men vurderer, at Folketingets faldende kontrol med regeringsudøvelsen og de seneste årtiers fald i partimedlemskab fra omkring 20 procent til under 5 procent af befolkningen har svækket folkestyret.

Internationalt set er Danmark dog i dukseklassen som et af de lande, man sammenligner andre lande med for at se, om de praktiserer demokrati, fastslår Alexander Taaning Grundholm, ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet, der forsker i udviklingen i forskellige regimetyper i verden. Han påpeger, at andelen af lande, der kalder sig demokratiske, er historisk høj netop nu.

”Siden Sovjetunionens sammenbrud har demokratiet sejret i så høj grad, at stort set alle regimer kalder sig demokratiske, uanset om de er det eller ej. Den eneste undtagelse er nogle få absolutistiske monarkier som Saudi-Arabien og Swaziland, hvor magthaverne påkalder sig en nedarvet ret til at herske,” siger han og tilføjer:

”I hvert fald frem til 2010 var der også rekordmange lande, der rent faktisk var demokratier. Nu er det lidt mere uklart.”