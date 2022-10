Folketinget åbner. Men bliver der udskrevet valg i dag?

Det er blevet den første tirsdag i oktober, hvilket betyder, at Folketinget åbner i dag. Men bliver der også udskrevet valg?

Mette Frederiksen (S) har reelt indtil 4. juni næste år til at udskrive et valg, men allerede før sommerferien erklærede De Radikale deres mistillid til Mette Frederiksen som statsminister og forlangte, at hun udskrev valg senest i dag - den 4. oktober - ellers vil de vælte regeringen med et mistillidsvotum. Her til morgen har De Radikale dog givet hende en dag mere:

"Adskillige kommentatorer har noteret sig, at det bliver onsdag, der bliver udskrevet valg. Og det er helt fint med mig og os," siger politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R).

Statsministeren holder i dag sin åbningstale klokken 12.00 - og Kristeligt Dagblad sidder klar ved tasterne, hvis nu.

Politisk leder Sofie Carsten Nielsen har endnu ikke meldt klart ud, hvilken statsministerkandidat De Radikale støtter. Den melding vil komme, umiddelbart efter at valget er udskrevet. Arkivfoto. Foto: Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix.

Men statsministeren er ikke den eneste, der skal tale i dag. For provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard skal afvikle Folketingets åbningsgudstjeneste, der bliver transmitteret på P1 klokken 9:55.



Åbningsgudstjenesten skal som enhver anden gudstjeneste indgyde mod og trøst - og så skal den mane til eftertanke og besindelse. Noget af det, som Annette Brounbjerg Bennedsgaard vil fokusere på i sin prædiken er, at vi skal værne om vores samtaledemokrati, der er rodfæstet i vores foreningsliv, lokalsamfund og institutioner. Særligt i en tid, hvor verden er præget af polarisering. Det siger hun til Folkekirken.dk.



Dronningen er ked af Joachims reaktion

I går meddelte Dronningen via en pressemeddelelse, at reaktionen fra hendes yngste søn, Joachim, efter at hans børn har fået frataget titlerne som prinser og prinsesse, påvirker hende. Ifølge Dronningen var der tale om en tilpasning, der var nødvendig for at fremtidssikre monarkiet, hvilket hun ønskede at foretage i sin regeringstid. I pressemeddelelsen lyder det:

“Jeg har truffet min beslutning som Dronning, mor og farmor, men jeg har som mor og farmor undervurderet, hvor meget min yngste søn og hans familie føler sig berørt. Det gør et stort indtryk, og det er jeg ked af.”

Irans ayatollah giver USA og Israel skylden for optøjer efter ung kvindes død

I de første udtalelser om protesterne efter den 22-årige Mahsa Amini mistede livet i moralpolitiets varetægt, beskylder Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, USA og Israel for at have opildnet til protesterne. Det skriver Ritzau.

“Disse optøjer og usikkerheden står USA og det falske zionistiske besættelsesregime bag, og det samme gør deres betalte agenter med hjælp af forræderiske iranere i udlandet”, siger ayatollahen.

Han siger også, at politiet må “stå imod kriminelle”, og at “enhver, der angriber politiet, gør folket forsvarsløst mod kriminelle, bøller og tyve.”

I alt har urolighederne kostet omkring 130 mennesker livet, vurderer menneskeretsgrupper.

Truslen om atomkrig har ikke været så stor i mindst 40 år

For en uge siden advarede Ruslands præsident, Vladimir Putin, om, at en konfrontation kunne være snublende nær på grund af Vestens “afpresning med atomvåben”. Forud for Ruslands annektering af fire ukrainske regioner mindede Putin om, at Ruslands våben af samme slags er “mere moderne” og af “forskellige typer”.

Han sagde også, at “når vores lands territoriale integritet er truet, vil vi naturligvis bruge alle de midler, vi har til rådighed for at beskytte Rusland og dets befolkning.” Det får eksperter til at bekymre sig, hvilket de udtaler sig om i Kristeligt Dagblad i dag. Ikke mindst på grund af de konsekvenser for mennesker og miljø som brugen af atomvåben vil have.

Putin (i midten) har truet med atomvåben, siden krigen startede, og nu prøver han igen, fordi han er presset, mener lektor ved Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier. Foto: Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix.

Storbritannien dropper udskældte planer om skattelettelser

Den konservative premierminister Liz Truss lancerede sammen med finansminister Kwasi Kwarteng for nylig en politik, som i grundtræk handler om mindre og mindre skat, hvilket er blevet døbt Trussonmics. Argumentet har været, at det vil skabe mere vækst i samfundet, hvilket skulle opveje de reducerede skatteindtægter. Liz Truss har holdt fast i sin politik på trods af, at markedet reagerede negativt og sendte det britiske pund i frit fald. Men i går kunne finansminister Kwasi Kwarteng meddele til BBC, at man nu dropper den planlagte sænkelse af topskatten. På Twitter skriver han:

“Det står klart, at afskaffelsen af topskatten er blevet en distraktion fra vores overordnede mål om at håndtere de udfordringer, som vort land står over for.”

Julelys langs Strøget i København tændes trods energikrise

Selvom vi konstant får at vide, at vi skal spare og passe på, så er der lys forude - bogstaveligt talt. For nu har direktør for handelsforeningen i København, Michael Gatten, oplyst til TV 2 Lorry, at der vil være julebelysning langs strøget i København i år - dog i et mindre omfang end tidligere. Her vil man mindske lystiden og dermed sænke strømforbruget med 60 procent sammenlignet med sidste år. Han mener, at julebelysningen er med til at sikre detailhandlen og tiltrække gæster og københavnere. Og så er det en tradition. Strøget i København vil igen i år blive op lyst af julelys på trods af den nuværende energikrise.

Strøget i København vil igen i år blive oplyst af julelys på trods af den nuværende energikrise (Arkivfoto). Foto: Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix.

“Ordinær vase” solgt for 57 millioner kroner

En kvinde fik sig noget af en overraskelse, da hun valgte at sende sin afdøde mors porcelænsvase fra Bretagne til det franske auktionshus Osenat. Det skriver The Guardian. Den kinesiske porcelænsvase var nemlig først vurderet til knap 2000 euro svarende til 15.0000 kroner. Men da budrunden blev skudt i gang, vidste køberne tydeligvis noget, som sælgeren ikke gjorde. De mente nemlig, at der var tale om et sjældent klenodie fra 1700-tallet, og vasen blev i stedet solgt for svimlende 7,7 millioner euro svarende til lidt over 57 millioner kroner. Den 54 centimeter høje vase er af en type, der hedder tianqiuping, hvilket kan oversættes til 'himmelsk kugle'. Den gør sig bemærket med blå dekorationer af skyer og drager, en kugleformet krop og en lang, cylinderformet hals.