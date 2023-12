Folketinget ændrer procedurer på grund af smitsomme sygdomme

Et udbrud af smitsom sygdom i partierne på Christiansborg har fået Folketingets formand, Søren Gade, til at justere lidt på procedurerne før et par meget omtalte afstemninger torsdag.

I en skrivelse til medlemmerne onsdag eftermiddag uddyber formanden, at han har fået oplyst, at nogle medlemmer, som er nødt til at være til stede, er ramt af "smitsomme sygdomme".

- Efter drøftelse med Udvalget for Forretningsordenen i formiddag har jeg derfor besluttet, at der under de to dagsordenspunkter først vil blive ringet til afstemning, når forhandlingen er slut, skriver Gade i et brev til alle Folketingets medlemmer.

Afstemningen om to punkter på mødet holdes derfor ti minutter efter, at der er ringet til afstemning. Dermed har alle medlemmer god tid til at komme på plads i salen uden for megen trængsel, uddyber han.

Gade opfordrer i brevet alle syge medlemmer til at blive på deres konterer, når de ikke stemmer i salen. For at undgå spredning af smitte.

Når Folketingets formand tager særlige hensyn ved de to lovbehandlinger, skyldes det, at de normale aftaler mellem partierne, der sikrer, at ikke alle medlemmer er tvunget til at møde op for at sikre et flertal, er ophævet.

Disse aftaler kaldes clearinger.

Det tvinger syge medlemmer til at møde op, lyder det fra regeringen.

Socialdemokratiets gruppeformand, Leif Lahn Jensen, sagde tidligere onsdag, at han har bedt alle partiets medlemmer møde ind, så regeringen ikke kommer i mindretal.

- Jeg har sagt til dem, at de skal komme, selv om de er syge. Hvad skal vi gøre? Jeg vil allerhelst sige til dem, at de ikke skal komme på arbejde.

