Folketinget afsætter 205 millioner for at undgå miljøkatastrofe

Folketinget afsætter 205 millioner kroner for at afværge miljømæssige konsekvenser ved jordskred ved virksomheden Nordic Waste, der arbejder med at rense forurenet jord, i Randers.

Det skriver DR, som er i besiddelse af et fortroligt notat, som tirsdag er stemt igennem i Finansudvalget.

Samtidig har Miljøstyrelsen sendt påbud i høring til Nordic Waste, som forventes at træffe "nødvendige foranstaltninger" for at undgå miljøskade i forbindelse med jordskreddet samt stille finansiel sikkerhed.

- Miljøstyrelsen har afgivet en bindende udtalelse om, at der er tale om en overhængende fare for en miljøskade, og Randers Kommune har truffet afgørelse herom, hvorfor reglerne i miljøskadeloven skal tages i brug.

- Heraf følger, at der skal udstedes påbud, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Høringsfristen for påbuddene udløber allerede onsdag, hvorefter Miljøstyrelsen kan træffe en endelig beslutning om at udstede påbuddene.

Pengene fra Folketinget skal ifølge DR række, hvis ikke virksomheden stiller med økonomisk sikkerhed, og de kan altså ses som en garanti.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kommenterer tirsdag eftermiddag sagen:

- Det er et almindeligt princip, at forureneren betaler. Jeg forstår, at der er givet påbud omkring det her, siger hun og henviser ellers til miljøminister Magnus Heunicke (S).

Randers Kommune har siden midten af december arbejdet med at få jordskreddet under kontrol. Det udgør blandt andet en betydelig miljøfare for Alling Å.

Kommunen mener dog, at ansvaret ligger hos Nordic Waste. Det fandt sted på virksomhedens grund.

Det har været fremme, at Randers Kommune indtil 9. januar har brugt 41 millioner kroner på udgifter til håndtering af jordskreddet.

Virksomheden har tidligere hævdet, at den har brugt et "betydeligt tocifret millionbeløb" på at forhindre jordskreddet i at brede sig, inden Randers Kommune overtog.

Nordic Waste bekræfter over for Ritzau, at virksomheden har modtaget materiale fra Miljøstyrelsen.

- Det kigger vi nu igennem, oplyser Nordic Waste, der ikke har andre kommentarer.

