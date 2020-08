Folketinget bevilger 50 millioner til veteranindsats

50 millioner kroner skal gå til danske veteraner. Forsvarsministeren sigter efter at hjælpe de hårdest ramte.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) og Folketingets forsvarsforligskreds er blevet enige om at give 50 millioner kroner til indsatsen for danske krigsveteraner.

Forsvarsforligskredsen består udover Socialdemokratiet af Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

Og står det til forsvarsministeren, bør hovedparten af pengene gå til de hårdest ramte.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det er den meget lille gruppe af aller hårdest ramte veteraner, som vi skal bruge pengene på at styrke indsatsen over for.

- Det handler om at blive meget hurtigere til at få øje på dem, og så skal vi tilbyde individuelle tilbud, have bedre botilbud og bedre professionel hjælp til dem, siger hun.

Det nye beløb kommer i kølvandet på en rapport lavet af Forsvarets Veterancenter, der evaluerer på Danmarks veteranindsats.

- Vi har fået lavet en evaluering, der viser, at vi generelt har en god veteranindsats. Vi når absolut hovedparten af veteranerne.

- Men de tungeste veteraner, der har de sværeste symptomer og er mest syge af ptsd, er vi ikke gode nok til at række hånden ud til i dag, siger Trine Bramsen.

Pengene kommer til at blive uddelt over en treårig periode, der starter i 2021, hvor der frigives en rate af 10 millioner kroner.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) udgav i 2012 den hidtil mest omfattende undersøgelse af, hvordan det var gået 26.000 udsendte soldater fra perioden 1992 til 2009.

Undersøgelsen viste, at for hver 25. soldat, Danmark udsender, vender én hjem med ptsd.

Forsvarsministeriet oplyser i en mail, at det i efteråret vil besluttes, hvordan pengene konkret skal udmøntes.

/ritzau/