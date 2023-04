Folketinget blev ikke orienteret om øget våbeneksport til Israel

Hverken Folketinget eller offentligheden fik at vide, at Danmark i 2016 besluttede at lempe på sin politik for at eksportere våben til Israel.

Det bekræfter Udenrigsministeriet over for Dagbladet Information.

Heller ikke medlemmerne af Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget, som ellers løbende bliver orienteret om regeringens udenrigspolitik, fik noget at vide ifølge ministeriet.

Det skyldes, at der på daværende tidspunkt ikke var praksis for at orientere om eksportkontrolpraksis. Det blev ændret i 2017, oplyser ministeriet til Information.

Indtil 2016 var Udenrigsministeriets praksis, at der som udgangspunkt ikke skulle eksporteres våben eller militært udstyr direkte til Israel.

Men i september 2016 blev det ændret til, at det som udgangspunkt skulle være muligt.

De Radikales udenrigsordfører, Christian Friis Bach, er utilfreds med håndteringen.

- Det er ret afgørende, at Udenrigspolitisk Nævn bliver orienteret om ændringer af vores eksportpolitik, når det gælder militært udstyr. Derfor synes jeg også, det er beklageligt, at det ikke skete i forbindelse med den her praksisændring, siger han til Information.

Trine Pertou Mach, som er Enhedslistens udenrigsordfører, kritiserer "hemmelighedskræmmeriet" over for Information.

Ifølge Information blev der fra 2000 til og med 2016 givet i alt fem tilladelser til permanent eksport af våben eller militært udstyr til Israel.

Fra 2017 og til med sidste år blev der givet 12 tilladelser. Fire af de 12 tilladelser blev givet i 2022.

Ifølge Information blev Folketinget orienteret om den linje, som gjaldt frem til september 2016, men ikke om ændringen.

Udenrigsministeriet har siden 2017 orienteret Udenrigspolitisk Nævn om større ændringer på eksportkontrolområdet. Siden 2020 har det været i en fast årlig gennemgang, oplyser ministeriet.

