Folketinget blev vildledt i sag om asylpar

Instrukskommissionen konkluderer også, at instruks om asylpar givet 10. februar 2016 "var klart ulovlig".

En af de længe ventede konklusioner fra Instrukskommission beskriver, at Folketinget fik "en urigtig eller vildledende beskrivelse af det hændelsesforløb, som kommissionen har lagt til grund".

Det fremgår af den delberetning i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig, som Instrukskommissionen er kommet med mandag.

Sagen har den nuværende næstformand i Venstre, Inger Støjberg, i hovedrollen. Hun var udlændinge- og integrationsminister, da den ifølge kommissionen ulovlige instruks om at adskille asylpar blev givet i 2016.

- Kommissionen har fundet, at beskrivelsen af den administration, der fandt sted i Udlændingestyrelsen på baggrund af instruksen - navnlig for så vidt angår administrationen i februar og begyndelsen af marts 2016, hvor størstedelen af parrene blev adskilt - var urigtig.

Det står der blandt andet i beretningen.

- Kommissionen har dog ikke fundet tilstrækkeligt sikkert grundlag for at fastslå, at Inger Støjberg på de tidspunkter, hvor hun beskrev denne administration, var klar over, at beskrivelsen var urigtig, tilføjes der.

Kommissionen konkluderer desuden, at Støjberg på et samråd om sagen "gav et andet indtryk af den instruks, der endeligt var blevet kommunikeret til styrelsen, end tilfældet var".

Desuden hæfter kommissionen sig ved nogle af Støjbergs "succeshistorier".

- Kommissionen har desuden fundet, at Inger Støjbergs omtale af fire piger, som var blevet "reddet" af praksisændringen, var misvisende og med til at tegne et billede af ordningens virkning, som omstændighederne i sagerne ikke gav grundlag for, står der.

Også Støjbergs daværende embedsværk har spillet en central rolle i afhøringerne. Her er det blevet afdækket, at der er begået fejl. Det er ventet, at en konklusion om embedsværkets ansvar kommer næste år.

Det er ikke kommissionens opgave at afsige en egentlig dom. Men på baggrund af redegørelsen fra kommissionen kan et flertal i Folketinget beslutte at rejse en rigsretssag mod Støjberg.

