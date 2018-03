Folketinget er blevet vildledt om elektronisk valgsystem

Minister fik urigtige oplysninger om, hvem der står bag virksomhed, der skal levere software til valgsystem.

Der er sået tvivl om oplysninger om, hvem der reelt står bag den virksomhed, som skal levere softwaren til et nyt valgsystem i Danmark.

Det har ikke været helt let at finde ud af, skriver Politiken.

Leverandøren har angiveligt fortalt den halve historie og givet et urigtigt svar til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Det svar videregav ministeren for nylig til Folketinget, da han blev bedt om at redegøre for, hvem de endelige ejere af firmaet Smartmatic er.

Ministeren har indskærpet over for kommuneforeningen KL, at det er "afgørende, at Folketinget kan have tillid til, at de altid modtager fyldestgørende svar på stillede spørgsmål", skriver han til Politiken.

Han tilføjer: "Jeg vil gerne sige meget klart, at jeg går ind for fuld åbenhed omkring denne vigtige sag".

På grund af Politikens afsløringer har ministeren nu sendt en redegørelse til Folketinget med de korrekte oplysninger.

Smartmatic er det softwarefirma, som kommer til at udvikle den elektroniske rygrad bag kommende folketings- og kommunalvalg her i landet.

Ifølge svaret, som ministeren fik, er Smartmatics i sidste ende ejet af et selskab i London.

Men det passer ikke. Ifølge Politiken leder firmaets reelle struktur til Curaçao, der hører til de Nederlandske Antiller.

Som bekendt stemmer vi ikke elektronisk i Danmark. Men valgene bliver afholdt ved hjælp af et stort it-system, der holder tråd i eksempelvis cpr-numre og i registreringen af kandidater.

Systemet kom i udbud efter 40 år hos det tidligere kommuneejede KMD. 25. januar skrev DXC Technology under på at levere en løsning.

Folketingsmedlemmet Stine Brix fra Enhedslisten kalder de urigtige oplysninger for "kritisabelt".

- Der er tale om kritisk infrastruktur, og vi har at gøre med en potentiel risiko for at manipulere med valg. Vi skal vide, hvem der står bag, siger hun.

Efter at Politiken har undersøgt ejerforholdet, erkender DXC Technology, at de endelige ejere er registreret i Curaçao. Det fortalte de fredag til ministeren.

/ritzau/