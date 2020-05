Grænserestriktionerne lempes fra på mandag

Regeringen har besluttet at udvide listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark fra 25. maj.

Alle Folketingets partier er blevet enige om en aftale om en udvidelse af genåbningens fase 2 af coronakrisen.

Den betyder blandt andet, at regeringen har besluttet at udvide listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark fra 25. maj.

Eksempelvis må udlændinge, som ejer et sommerhus i Danmark, fra 25. maj indrejse i Danmark.

Desuden må kærester og bedsteforældre også få lov at rejse ind over grænsen til Danmark. Derudover får forretningsfolk lov til at rejse ind og ud af Danmark.

Ifølge aftalen skal regeringen senest 29. maj fremlægge en plan for "en kontrolleret og gradvis genåbning af sommerhusturismen, der er sundhedsmæssig forsvarlig, og som giver turistbranchen klarhed".

Den danske regering er i øjeblikket i dialog med nabolandene i forhold til en åbning af grænserne.

Turistbranchen bløder økonomisk under coronakrisen. Og inden onsdagens forhandlinger krævede et flertal i Folketinget en lempelse af grænserestriktioner til gavn for netop turistindustrien.

Aftalen om en udvidet fase 2-genåbning er kommet på plads efter mange timers forhandlinger onsdag.

/ritzau/