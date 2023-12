Folketinget er klar med nye regler for medlemmers sygeorlov

Folketingets Præsidium har besluttet at ændre på ordningen for folketingsmedlemmernes sygeorlov.

Det oplyser Folketinget i en pressemeddelelse torsdag aften.

Ændringerne betyder, at når folketingsmedlemmer melder sig syge, skal en lægeerklæring sendes til Folketingets formand.

Det er Søren Gade (V), der er Folketingets formand.

Tidligere har medlemmerne blot skullet vise en lægeerklæring til gruppeformanden.

Fremover skal lægeerklæringer desuden angive sygdommens ventede varighed.

- Med ændringerne vil ordningen for folketingsmedlemmerne sygeorlov i endnu højere grad svare til de vilkår, som gælder på det øvrige arbejdsmarked, siger Søren Gade.

Ændringerne kan træde i kraft, efter at Udvalget for Forretningsordenen (UFO) har tilsluttet sig det. Det sker på et møde i januar.

SVM-regeringen har flertal i Folketinget.

/ritzau/