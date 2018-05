Folketinget fejrer 100 år i hjertet af dansk demokrati

For 100 år siden flyttede politikerne ind på det nuværende og tredje Christiansborg. Tirsdag fejres det.

Fra asken af to tidligere borge har Christiansborg rejst sig og har i 100 år været demokratiets højborg.

Det fejres i år med en række arrangementer, og tirsdag formiddag holder Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), en tale for at fejre det.

- Vi fejrer folkestyret og demokratiet, da Folketinget flyttede ind. Udviklingen går stærkt, der er sket mange ting, der er kommet flere kvinder, og der er en større aldersrepræsentation, siger hun.

Mødet 28. maj for 100 år siden anses som en milepæl for det danske demokrati.

Det var det første møde efter valget i foråret 1918, hvor kvinder og tjenestefolk for første gang havde stemmeret og var valgbare som følge af Grundloven af 1915.

Hun har selv siddet på tinget i 34 år, hvilket er mere end en tredjedel af det nuværende Christiansborgs levetid.

Folketinget er blevet mere åbent for folkestyret, og der er lange ventelister på at blive vist rundt, påpeger Pia Kjærsgaard.

- Der er kommet mange flere besøgende herind, jeg nyder vældigt meget, at mange folk er interesseret i at høre om vores folkestyre og blive vist rundt på Christiansborg. Der er sket en rivende udvikling, siger hun.

Hun mener, at vilkårene over de sidste 100 år har ændret sig meget for politikerne.

Den udlægning er tidligere chef for Folketingets Bibliotek Hanne Rasmussen enig i. Hun har skrevet bogen "100 år på Borgen" til jubilæet.

- Et medlem i dag ville overhovedet ikke kunne genkende den hverdag, som et medlem havde i 1918, siger hun og fortsætter:

- På det tidspunkt var det langtfra alle medlemmer, der havde eget kontor, og folketingsmedlemmer fra provinsen var nødt til at opholde sig på Christiansborg hele ugen, fordi det tog så lang tid at komme hjem.

- Det gav et andet socialt samvær mellem partierne, som nok var med til at løse nogle konflikter og måske skabe nogle forlig, siger hun.

/ritzau/