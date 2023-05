Folketinget fjerner partistøtte til KD og Frie Grønne med ny lov

Et bredt flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget et lovforslag, der fra næste år gør det sværere at modtage partistøtte fra staten.

I dag har et parti blandt andet ret til partistøtte, hvis det opnår 1000 stemmer ved folketingsvalg.

Fremover vil det nu kræve, hvad der svarer til 3,2 mandater at få offentlig partistøtte.

Det vil sige i omegnen af 1,83 procent af stemmerne til et folketingsvalg eller cirka 64.000 stemmer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kun Alternativet stemte imod lovforslaget.

Med ændringen af bundgrænsen vil hverken Frie Grønne eller Kristendemokraterne være berettiget til partistøtte fra næste år.

Frie Grønne får i dag et årligt tilskud på 1.136.385 kroner, mens Kristendemokraterne vil miste et tilskud på 653.367 kroner.

Det er lidt under halvdelen af Kristendemokraternes budget, der ryger fra næste år, lyder det fra organisatorisk næstformand Jesper Housgaard.

Partier arbejder derfor med "flere scenarier" for at få budgettet til at løbe rundt.

- Det kan blandt andet være at sætte kontingenter op, eller det kan være, at nogle medarbejdere bliver opsagt. Alt er i spil lige nu, siger Jesper Housgaard.

- Selvom man prøver voldsomt fra visse partier i Folketinget, så kommer de ikke til at slippe af med Kristendemokraterne på den her baggrund.

Kristendemokraterne har én fuldtidsansat og én deltidsansat.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Jesper Housgaard rammer Folketinget forkert med de nye regler.

- Der bliver fra flere steder argumenteret med, at det er en nødvendighed set i lyset af, hvordan Stram Kurs og Klaus Riskær brugte deres partimidler efter folketingsvalget i 2019.

- Men jeg synes, det er et tomt argument. For det første har hverken Stram Kurs eller Klaus Riskær været opstillet ved valget i 2022 og derfor ikke fået nogen støtte.

- Derudover er vi kommet med mange forslag til, hvordan man kunne vælge at differentiere i måden, støtten blev givet på, men det har man valgt at hælde ned ad brættet, siger Jesper Housgaard.

Frie Grønnes politiske leder, Sikandar Siddique, kalder det "en sort dag for demokratiet" på det sociale medie Twitter.

- Så har magtpartierne vedtaget at fjerne Frie Grønnes partistøtte for samtidig at hæve deres egen støtte. Magtpartierne samler og styrker magten omkring sig selv, skriver han.

Også reglerne for at opnå ret til partistøtte ved kommunal- og regionalvalg bliver strammet fra 1. januar 2024.

/ritzau/