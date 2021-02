Folketinget fjerner udskældt pengestraf til covid-19-hjælpere

Pensionister, der har taget arbejde for at hjælpe under covid-19, vil ikke længere får modregning.

Et bredt flertal i Folketinget sikrer, at pensionister, der har taget arbejde for at hjælpe med at bekæmpe covid-19, ikke bliver modregnet i deres pension. Og at deres eventuelle ægtefæller heller ikke bliver det.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet.

- Der er ingen tvivl om, at mange danskere har ydet en ekstra indsats under corona for at bekæmpe virus eller holde gang i virksomheder og samfund generelt, og vi på den måde er mindre hårdt ramt.

- Det vil vi gerne anerkende, og derfor skal de heller ikke opleve at få en økonomisk lussing ved at miste noget af deres pension, skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en kommentar.

Under pandemien har regeringen og myndighederne opfordret eksempelvis pensionerede sundhedsarbejdere til at hjælpe til under den ekstra belastning af sundhedsvæsnet og plejesektoren.

Men det har ført til, at de er blevet modregnet indtægten i deres pension. Det gælder modtagere af folkepension, førtidspension og seniorpension.

Samtidig har det kunne føre til, at ægtefæller er blevet trukket i deres pension.

- Vi er rigtig godt tilfredse med, at det efter pres fra blandt andet Venstre er lykkes at fjerne den skattehammer, som mange af vores coronahelte desværre har været ramt af, skriver Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, i en kommentar til aftalen.

Aftalen betyder, at modregningen i egen eller ægtefælles pension, hvis den er udløst af coronaarbejde, bliver fjernet fra marts 2020 og 2021 ud.

/ritzau/