Folketinget forbyder vanvidssejlads med vandscootere

Politiet må konfiskere vandscootere, og ejere får objektivt ansvar i lovforslag, som snart træder i kraft.

Politiet kan konfiskere en vandscooter eller en mindre speedbåd, hvis ejeren har sejlet vanvidssejlads.

Det fremgår af et nyt lovforslag, som Folketinget tirsdag 24. april vedtager.

De nye regler træder i kraft 15. maj 2018.

Siden nytår har det kun været tilladt at sejle vandscooter med et særligt førerbevis.

Lovforslaget kommer, efter at to amerikanske kvinder i maj 2017 omkom som ofre for vanvidssejlads i Københavns havn.

I januar i år ankede anklageren byrettens straf på to års fængsel over den 25-årige gerningsmand til landsretten.

- Vi mener, at hans sejlads skal sidestilles med vanvidskørsel i trafikken, sagde vicestatsadvokat Anders Riisager.

I byretten krævede senioranklager Elisabeth Boserup fire års fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Anklageren har accepteret, at syv andre, som sejlede vandscooter, slipper med bøder fra 3700 til 11.700 kroner.

Lovforslaget indfører en obligatorisk ansvarsforsikring. Hvis der ikke er tegnet en forsikring, må man ikke bruge fartøjet.

Forsikring skal dække både personskade og skade på ting. Personskade og tab af forsørger omfattes af såkaldt objektivt ansvar. Derfor afhænger erstatningen ikke af, om føreren kan bebrejdes noget.

Flere organisationer advarer i deres høringssvar mod at indføre objektivt ansvar. Det gælder Danmarks Fritidssejler Union, Dansk Erhverv, Danske Tursejlere, Dansk Sejlunion samt Dansk Vandski og Wakeboard Forbund.

De peger på, at der normalt gælder culpa ansvar til søs, så man straffes for at handle forsætligt eller uagtsomt. Det er den normale regel for erstatning i dansk ret.

Advokatrådet mener, at lovforslaget bør skelne mellem fartøjets ejer, bruger og fører.

Forslaget omfatter vandscootere og speedbåde med et skrog under 15 meter.

Lovforslaget skal skærpe sikkerheden ved sejlads med vandscootere og mindre speedbåde.

Det skal også forbedre erstatningen for personer, der kommer til skade ved en ulykke til søs forvoldt af en vandscooter eller speedbåd.

/ritzau/