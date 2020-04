Folketinget forlænger og udvider hjælpepakker for 100 milliarder

Finansminister Nicolai Wammen er tilfreds med aftale, der sikrer likviditet for 100 milliarder kroner ekstra.

Alle partier i Folketinget er lørdag blevet enige om at udvide og forlænge hjælpepakkerne for dansk økonomi med en måned, så de nu løber frem til 8. juli.

Det meddeler Finansministeriet på sin hjemmeside.

De nuværende hjælpepakker, der blandt andet giver virksomheder lønkompensation for ansatte, stod til at udløbe 9. juni, men bliver altså forlænget på grund af coronakrisen.

Finansminister Nicolai Wammen (S) er tilfreds med aftalen.

- Der er tale om en pakke med tiltag i form af tilskud, garantier og likviditet for samlet cirka 100 milliarder kroner.

- Det er altså 100 milliarder kroner ekstra, der skal bidrage til at holde hånden under endnu flere arbejdspladser, siger Nicolai Wammen til hjemmesiden.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, er tilfreds med, at hånden bliver holdt under små selvstændige og freelancere.

Han glæder sig særligt over, at aftalen hjælper de virksomheder, "der skal skabe fremtidens job".

Blandt andet kommer der et økonomisk løft til Innovationsfonden såkaldte innoboosterordning, som er et tilskud til virksomheder, der udvikler produkter og servicer, der styrker konkurrenceevnen.

- Det her er et afgørende skridt i retning af, at den sundhedskrise, vi lige nu kæmper med, ikke bliver til en langvarig økonomisk krise, siger Morten Østergaard.

