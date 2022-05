Folketinget freder Hjort Frederiksen i lækagesag

Folketingsmedlem Orla Østerby, der er løsgænger, stemmer ikke for at ophæve Claus Hjort Frederiksens (V) immunitet i lækagesag.

Det oplyser han til Ritzau i en sms.

Dermed er Hjort Frederiksens immunitet fredet, da der ikke kan findes et flertal i Folketinget for at ophæve immuniteten.

Rigsadvokaten har ellers indstillet til, at der rejses tiltale mod Hjort Frederiksen i sagen, hvor detaljerne ikke kendes af offentligheden.

Hjort Frederiksen er sigtet for at have lækket statshemmeligheder. Men hvis Hjort skulle tiltales, mens han er folketingsmedlem, skulle et flertal i Folketinget ophæve Hjort Frederiksens immunitet. Altså 90 mandater.

Det lader sig ikke gøre, efter at De Konservative og Østerby, som engang var konservativ, torsdag har meldt ud, at de ikke vil stemme for at ophæve immuniteten.

/ritzau/