Folketinget genovervejer brug af Rigsarkivet

Folketingets planer for brug af Rigsarkivets lokaler er tilsyneladende lagt på hylden og erstattet af en åben idékonkurrence om, hvad lokalerne skal bruges til. Historiker undrer sig

Der var engang et sted i København, som gennem hundreder af år havde været den danske stats arkiv. Men så en dag skulle det ikke være arkiv mere. Så skulle det være Folketingets turist- og undervisningscenter i stedet. Og så, et år senere, så skulle det ikke være noget alligevel.

Sådan går nogenlunde historien om de 9000 kvadratmeter på Slotsholmen i København, der siden 1700-tallet har huset Rigsarkivet. I februar 2017 blev det besluttet, at Rigsarkivet skulle flytte og være ude af lokalerne i 2019, og samme dag som det blev kendt, lød det i en pressemeddelelse fra Folketingets præsidium, at Folketinget ”lægger billet ind” på lokalerne, som man ifølge formand Pia Kjærsgaard dengang påtænkte at bruge til blandt andet høringer, undervisning og turistcenter.