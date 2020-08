Folketinget hejser for første gang det regnbuefarvede flag under Pride Week

På lørdag vil det regnbuefarvede flag for første gang vaje ved hovedindgangen til Christiansborg.

Det sker i anledning af LGBT-festivalen Copenhagen Pride Week, der foregår i denne uge.

Et flertal i Folketingets Præsidium har besluttet, at man ønsker at markere og deltage i fejringen af mangfoldighed og retten til at være den, man er.

- Jeg synes, tiden er kommet til, at Folketinget sender et signal om, at vi anerkender individets ret til at være den, man ønsker at være.

- På samme måde som demokratiet er for alle. Derfor har et flertal i Præsidiet besluttet at flage med Regnbueflaget lørdag den 22. august, siger Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), til Folketingets hjemmeside.

Det regnbuefarvede flag vil blive hejst i en af de to flagstænger foran hovedtrappen til Folketinget. I den anden flagstang bliver der fortsat flaget med Dannebrog.

Sidste år udtrykte flere partier ærgrelse over, at det regnbuefarvede flag ikke kom op under Copenhagen Pride Week.

Henrik Dam Kristensen, som dengang var nyvalgt formand for Folketinget, sagde, at han var klar til at drøfte, om man fremover skulle have flaget op at vaje.

Hans forgænger i formandsstolen, Pia Kjærsgaard (DF), som nu er 2. næstformand, sagde sidste år, at hun havde sympati med sagen, men at det ville løbe løbsk, hvis Christiansborg skulle hejse flaget ved hver eneste sag, der er værd at støtte og fejre.

Hendes partikollega Søren Espersen er også uenig i beslutningen om, at det regnbuefarvede flag skal vaje ved Christiansborg.

- Herfra stor respekt for alt det, Regnbueflaget symboliserer. Men, kammerater, det flag bør altså ikke vaje over Christiansborg, skriver Søren Espersen på Facebook.

- Foran Folketinget vajer hver dag Dannebrog og ind imellem, når vi har udenlandsk besøg, det pågældende lands nationalflag. Vi flager IKKE for eller imod politiske holdninger, skriver han.

