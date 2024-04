Folketinget holder åbent under Børsens brand trods bekymrede politikere

Dele af Christiansborg er lukket ned, fordi Børsen brænder, og enkelte folketingsmedlemmer mener, at det er et "dårligt signal", at Folketinget fortsat holder åbent.

Men formand Søren Gade (V) kalder det en nem beslutning at fortsætte det parlamentariske arbejde på Christiansborg, som lægger tæt på Børsen, hvor flammerne sender sort røg og sod op i luften.

- Det er en trist dag, hvor kulturarv er gået i brand. 400 års kulturhistorie er væk, og det gør ondt.

- Der er ingen anbefaling fra myndighederne om at lukke Folketinget. I min bog er det en meget alvorlig sag, og så længe der ikke er en anbefaling, så er det "business as usual" på Christiansborg, siger han.

Kort efter klokken ni blev to fløje på Christiansborg evakueret. Politikere, ansatte og journalister stimlede sammen uden for Proviantgården og L-bygningen på grund af branden.

Gade er meget uenig i, at det skulle være et dårligt signal at fortsatte arbejdet for politikerne.

- Jeg synes det direkte modsatte. Det ville være et dårligt signal, hvis demokratiet i Danmark lukker ned, uden at det kommer som en anbefaling fra politi og beredskab, siger han.

Under coronakrisen prioriterede man at holde Folketinget åbent. Der var mundbind og lange køer foran Folketingssalen, når der skulle stemmes.

Derfor bør man heller ikke lukke, som situationen ser ud nu.

- At lukke Christiansborg og demokratiet i Danmark er ikke bare noget, man gør. Havde jeg gjort det uden et påbud fra politi og beredskab, så kunne du berettiget spørge mig i morgen, hvad jeg vidste, som politi og beredskab ikke vidste noget om.

- Det er ikke en svær beslutning. Jeg følger myndighederne, også i denne sag, siger han.

Folketingets Administration oplyser, at røgen er forholdsvis ufarlig.

- Indsatsledelse har vurderet, at den kraftige røg fra Børsen ikke er farligere end almindelig bygningsrøg, men man bør holde afstand og søge læge, hvis man oplever vejrtrækningsbesvær efter at være blevet udsat for røg, lyder det.

/ritzau/