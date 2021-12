Folketinget indfører restriktioner ved afstemning om Støjberg

Når Folketinget tirsdag skal stemme om tidligere udlændingeminister Inger Støjbergs værdighed, bliver det under særlige restriktioner.

I forlængelse af de seneste anbefalinger fra myndighederne genindføres også særlige retningslinjer for afstemninger i Folketingssalen.

- Medlemmerne stemmer ikke fra deres vante pladser. Men de logger ind fra andre steder i Folketingssalen. Med den løsning sikrer vi, at der altid er en stoleplads mellem medlemmerne, oplyser Folketingets pressetjeneste.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), opfordrer samtidig alle medlemmer til at lade sig coronateste. Der er indrettet et mindre testcenter i bygningerne.

Der er ingen fastsat udløbsdato for de ændrede retningslinjer. Folketinget tilpasser sig de tiltag og anbefalinger, der kommer fra regeringen og myndighederne.

Normalt afvikles afstemninger i Folketinget på en måde, så ikke alle medlemmer skal møde op.

Med de såkaldte clearingsaftaler, som er uformelle aftaler mellem grupperne, sikres det, at en del politikere kan blive væk, uden et flertal tipper.

Dansk Folkeparti har ønsket at ophæve clearinger, når Folketinget afgør Inger Støjbergs fremtid. Og alle bør se hinanden og Støjberg i øjnene, har Pia Kjærsgaard (DF) sagt.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister blev i sidste uge idømt 60 dages ubetinget fængsel i Rigsretten i en sag om adskillelse af asylpar.

Socialdemokratiet holder fast i clearingen. Det oplyser gruppeformand Leif Lahn. Ifølge Ritzaus oplysninger vil alle andre partier gøre det samme.

Men det betyder ikke noget for udfaldet.

Der er meget stort flertal for at finde Støjberg uværdig til at fortsætte i Folketinget i denne valgperiode. Kun Nye Borgerlige og DF er imod.

Flere partier har samtidig i en betænkning sagt, at Støjberg ikke med den aktuelle sag vil være udelukket efter næste valg.

Så snart et medlem er kendt uværdigt, er vedkommende udelukket fra at deltage i parlamentarisk arbejde.

Man kan heller ikke stemme ved næste punkt. Kontoret i Folketinget skal ryddes. Udstyr skal leveres tilbage.

Folketinget har dog ifølge pressetjenesten ingen skrappe tidskrav. Så Støjberg vil ikke blive smidt ud tirsdag. Og kontoret skal ikke være ryddet.

