Folketinget indgår aftale om lempede rejserestriktioner

Regeringen ønskede i lækket aftaleudkast at hæve rejserestriktioner i fire faser fra næste onsdag.

Folketinget har indgået en aftale om rejserestriktioner, meddeler turismeordfører Birgitte Bergman (K) på Twitter.

Det bliver lettere at rejse i udlandet, skriver hun.

Tidligere tirsdag blev et aftaleudkast fra regeringen lækket.

Her fremgik det, at regeringen lagde op til at hæve rejserestriktionerne i fire faser fra 21. april og frem mod sommeren.

/ritzau/