Folketinget indkalder forkert vikar for socialdemokrat

Folketinget har ved en fejl indkaldt den forkerte stedfortræder for det socialdemokratiske medlem Tanja Larsson.

Det skriver DR, som har set en skrivelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Folketinget.

Tanja Larsson gik på barsel 1. januar. Hendes nuværende stedfortræder Alexander Grandt siger til DR, at han udtræder af Folketinget torsdag.

Larsson er valgt i Sjællands Storkreds. Her var der ikke flere socialdemokratiske suppleanter, som ønskede at tage en tørn som vikar i Folketinget.

Derfor udpegede Folketinget i stedet Alexander Grandt, som er suppleant i Fyns storkreds.

Men det er ikke den rigtige måde at gøre det på, skriver ministeriet ifølge DR.

- Det var (og er) derfor 1. stedfortræder i Sydjyllands Storkreds, Jens Jonatan Steen, der er den bedst berettigede stedfortræder for Tanja Larsson, lyder det i skrivelsen.

Det er endnu ikke lykkedes DR at få oplyst fra Jens Jonatan Steen, der er udviklingschef i Socialdemokratiet, om han vil indtræde i Folketinget, eller om Folketinget skal på jagt efter en anden suppleant.

Alexander Grandt har tidligere haft en vikartjans i Folketinget.

I efteråret var han stedfortræder for Bjørn Brandenborg (S), imens han var på barsel.

Alexander Grandt bekræfter også, at han udtræder torsdag på det sociale medie, Twitter.

- Min tid som MF'er stopper i morgen, lyder det.

Samtidig ser han frem til, at der kommer et lovforslag om medfædreskab. Et borgerforslag, som for nylig fik de nødvendige underskrifter til, at Folketinget skal overveje det.

Forlaget om medfædreskab har Alexander Grandt kæmpe for at få i Folketinget.

Hvis Jens Jonatan Steen ikke ønsker at indtræde i Folketinget, er det nummer to på suppleantlisten i Sydjyllands Storkreds, som får tilbuddet i stedet. Det fremgår af skrivelsen.

En stedfortræder indtræder i Folketinget, når et medlem udtræder. Det kan for eksempel være i forbindelse med medlemmers barsel, eller hvis et medlem ikke længere vil sidde i Folketinget.

Stedfortræderlisten udarbejdes særskilt for hver landsdel og for hvert parti inden for landsdelen.

Den stedfortræder, der står øverst på listen, er den folketingskandidat for det givne parti, som har fået flest stemmer uden at blive valgt.

/ritzau/