Folketinget klar med støtte til sociale organisationer

Et bredt flertal i Folketinget er klar med hjælp til organisationer inden for socialområdet, der lider.

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en større aftale om støtte til frivillige sociale organisationer, der skal hjælpe dem gennem coronakrisen.

Der er tale om otte tiltag, der samlet vurderes at sende "et væsentligt trecifret millionbeløb" til civilsamfundsorganisationer. Det oplyser Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- De sårbare bliver dobbelt sårbare i en krisesituation som nu. Jeg er glad for den brede politiske opbakning til at beskytte vores sårbare medborgere og de organisationer, der er en vigtig del af vores velfærdssamfund, skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Problemet for organisationerne har været, at deres økonomi ofte består af et sammensurium af indtægter fra statslige tilskud, indsamlinger, genbrugsbutikker og kontingentkroner.

Derfor er de ikke naturligt blevet dækket af de hjælpepakker til eksempelvis erhvervslivet, som Folketinget har vedtaget under krisen.

Aftalen indebær blandt andet, at organisationerne kan søge lønkompensation, kompensation for faste udgifter, få offentlig støtte - selv om de ikke kan gennemføre projekter - og kan få refunderet aflyste arrangementer.

- Dansk Folkeparti finder det vigtigt at holde hånden under de frivillige sociale organisationer, der hver dag gør en kæmpe forskel for mange af landets mest sårbare personer.

- Ud over lønkompensationsordningen og hjælp til de faste udgifter, har Dansk Folkeparti fundet det vigtigt, at der også blev afsat en pulje til økonomisk støtte til civilorganisationerne, som varetager sociale tilbud, samt til virksomheder, genbrugsbutikker som eventuelt ville falde igennem de andre hjælpeordninger, skriver Dansk Folkepartis socialordfører, Karina Adsbøl, i en kommentar til aftalen.

Aftalen er indgået af regeringen (S), Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet

/ritzau/